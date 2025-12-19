Tổng Bí thư Tô Lâm: Định danh người dùng để giảm thông tin ảo, tiêu cực trên mạng xã hội 19/12/2025 13:57

(PLO)- Tổng Bí thư khẳng định mỗi người dùng và cả cán bộ, đảng viên cần phải được định danh để đảm bảo thông tin chính xác, có trách nhiệm với việc mình làm trên mạng xã hội.

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là hội nghị tổng kết công tác năm đầu tiên sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng.

Đặc biệt, Hội nghị hôm nay diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII, tiếp tục hoàn thành tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Giảm thông tin ảo, tiêu cực trên mạng xã hội

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác Tuyên giáo và Dân vận luôn là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn Ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư nhìn nhận trong năm qua, Ngành đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”. Cùng đó, Ngành đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng, tiêu cực...

Bày tỏ ấn tượng với kế hoạch hệ sinh thái số của Ngành, Tổng Bí thư khẳng định nếu làm được thì đó là chuyển biến rất lớn trong công tác tuyên truyền, gương mẫu, đi đầu. “Không còn con đường nào khác là phải ứng dụng khoa học công nghệ” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và khẳng định đây là yếu tố rất quan trọng.

Ngoài ra, việc chuyển đổi số trong báo chí cũng đã làm rất tốt nhưng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong năm tới. Nếu báo chí không chuyển đổi số thì người đọc sẽ phải tìm đến nền tảng khác, như vậy là báo chí tự đánh mất trận địa, tự đánh mất vai trò, tự thu hẹp lại mình. Tổng Bí thư đề nghị làm sao cán bộ dân vận, tuyên giáo trong toàn quốc phải nắm chắc vị trí, vai trò của mình, phải hiểu rõ thì làm mới tốt nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: NHÂN DÂN

Đặc biệt, Người đứng đầu Đảng lưu ý cần giảm được thông tin ảo, tiêu cực, xấu độc trên mạng, lành mạnh hóa được dữ liệu cũng như các nền tảng xã hội, khi đó sẽ giảm được tội phạm, lấy được niềm tin của dân. Cần định danh được người dùng để tăng tính trách nhiệm, đồng thời đấu tranh với tình trạng nặc danh trên mạng xã hội.

Ngay mỗi cán bộ, đảng viên cũng vậy, phải định danh để bảo đảm thông tin phải chính xác, lành mạnh, giảm được ảo… Theo Tổng Bí thư, định danh là để bảo đảm người sử dụng mạng xã hội phải có trách nhiệm với những việc mình làm.

Việc nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội đã giúp Đảng “lắng nghe” được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn. Các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết được tổ chức theo hình thức “đối thoại, thảo luận, trao đổi hai chiều”, đăng phát trên tất cả các nền tảng truyền thông kỹ thuật số đã giúp chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng gần gũi và đi vào cuộc sống nhanh hơn, sâu hơn, sinh động và thuyết phục hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: XĐ

Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” trở thành “bệ phóng lịch sử”

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đất nước đang thay đổi mạnh mẽ, tích cực từng ngày trên tất cả các lĩnh vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng cho toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, là quyết tâm cải cách bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp tục cải cách đổi mới, mà còn tạo thêm động lực cho bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện, tạo ra không gian phát triển mới với nền hành chính gọn nhẹ, khoa học, hiện đại, đủ tầm đón đầu các cơ hội phát triển mạnh mẽ ngay từ nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân mong chờ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, từ đầu năm 2025, đất nước đã có những chuyển động mạnh mẽ từ thể chế đến thực tiễn thông qua nhiều cơ chế chính sách lớn. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá như Nghị quyết 57, 59, 66, 68 và ba nghị quyết chuyên đề về năng lượng, giáo dục, y tế. Đây chính là bộ khung vững chắc, định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai.

Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới.

“Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ XXI” – Tổng Bí thư nêu rõ và khẳng định những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của Ngành Tuyên giáo và Dân vận.

Tổng Bí thư cũng nhắc đến sức mạnh nhân dân từ việc bóng đá nam Việt Nam vừa vô địch SEA Games 33. Hay hôm nay, trên cả nước đã khởi công, động thổ 234 công trình, dự án với tổng số tiền 3,4 triệu tỉ đồng.

“Đây là kết quả của việc huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động được tiềm lực của hệ thống doanh nghiệp...” – ông nói và cho rằng các vướng mắc đã được tháo gỡ giúp khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của cả hệ thống. Qua đó, tạo nên một phong trào thi đua, khí thế và mỗi người đều có thể phát huy thế mạnh của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: XĐ

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác Tuyên giáo và Dân vận và đề nghị quan tâm nghiên cứu, tìm ra giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thời điểm hiện nay, các cấp, các ngành đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá. Trong bối cảnh đó, ông đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ chế độ và nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước.

Ông cho hay vừa qua, trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện và thống nhất sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ban hành vào Quý II-2026 hai văn bản quan trọng. Đó là “Quy định công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”.

“Đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan mật thiết đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tiếp theo, ông yêu cầu bám sát thực tiễn,“bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Phải thực sự “Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình”. Lấy nhân dân là chủ thể, làm trung tâm; nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để “lắng nghe” tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”.

Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”.

Phải làm sao để mỗi khi người dân khi tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Để từ đó, triệu người như một, chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ này phải được triển khai, quán triệt đến tất cả các cấp ủy đảng, người đứng đầu, chứ không phải chỉ riêng của ngành tuyên giáo, dân vận. Lưu ý đây là việc không thể tách rời, ông yêu cầu từng chi bộ phải thảo luận để làm tốt công tác tuyên giáo, dân vận.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: XĐ

Công tác dân vận phải thực sự trọng dân, hiểu dân

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu phải tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh “Đại đoàn kết”. Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Phải nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân…

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế...

Một nhiệm vụ khác là tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, sắc nét trong tham mưu chiến lược các lĩnh vực về tuyên giáo và dân vận, thực hiện ứng dụng tốt khoa học công nghệ, hệ sinh thái số trong ngành. Mục tiêu là đưa công tác tuyên giáo và dân vận thực sự "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia.

Đáng chú ý, Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận "tâm trong, trí sáng, bút sắc". Cán bộ tuyên giáo, dân vận phải là những chiến sĩ trung kiên, thạo việc, đặc biệt trong kỷ nguyên số, phải sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn về nói và viết, làm chủ hoàn toàn công nghệ, không ngừng tự làm mới mình.

Tổng Bí thư khẳng định sự tin tưởng của nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị chính là thước đo cao nhất đánh giá kết quả công tác của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận. Đây cũng là thước đo lớn nhất cho công cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, đưa đất nước ta vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc.