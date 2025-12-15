Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với cử tri trăn trở về chặng đường phát triển của đất nước nhiệm kỳ tới 15/12/2025 11:18

(PLO)- Chia sẻ với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ông mừng vì thời gian qua chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc, nhưng cũng vừa lo lắng, băn khoăn về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới...

Sáng nay ngày 15-12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 11 phường (Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai) để thông tin về kết quả kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại điểm cầu HĐND-UBND phường Bạch Mai và được kết nối trực tuyến tới 10 điểm cầu ở 10 phường còn lại.

Cần sức mạnh toàn dân để thực hiện 3 nhiệm vụ lớn

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay vừa qua Quốc hội khoá XV đã hoàn thành kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ. Tính trong toàn nhiệm kỳ, Quốc hội đã tiến hành tổng cộng 19 kỳ họp, gồm 10 kỳ họp thường kỳ (mỗi năm hai kỳ) và 9 kỳ họp bất thường để kịp thời giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước.

Ông chia sẻ với đông đảo cử tri bản thân mình có nhiều tâm trạng khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

“Vừa mừng vì chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc, nhưng cũng vừa lo lắng, băn khoăn về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới đây như thế nào để thực hiện được 3 mục tiêu lớn của đất nước mà nhân dân đang mong chờ”, ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: HNY

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề thứ nhất đó là giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ cho đất nước hòa bình, yên ổn, không để bị đe dọa từ bất kỳ phía nào. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong mọi thời kỳ, để Tổ quốc ta được trường tồn, phát triển bền vững.

Thứ hai là công cuộc xây dựng, phát triển đất nước để sánh vai cùng các nước. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chậm lại, bởi thế giới đang đi rất nhanh, rất xa. Việt Nam phải tiến bước cùng thời đại, cùng thế giới, chủ động hội nhập và đóng góp vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều đó”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HNY

Thứ ba đó là vấn đề tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Đất nước có hòa bình, ổn định; kinh tế, văn hóa, xã hội có phát triển thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, ba nhiệm vụ này phải được thực hiện đồng thời. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở xem mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có thể đóng góp gì để thực hiện cho được các mục tiêu ấy.

“Đây không phải là nhiệm vụ của riêng ai, không một cá nhân hay một tổ chức đơn lẻ nào có thể hoàn thành nếu không huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Khẩn trương chuẩn bị Đại hội Đảng XIV

Chia sẻ với cử tri về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo và nhận được sự quan tâm, đóng góp rất trách nhiệm của nhân dân cả nước. Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng ngày 15-12. Ảnh: HNY

“Theo tổng hợp, chỉ trong khoảng một tháng đã có hơn 13 triệu lượt ý kiến của trên 5 triệu cử tri cả nước tham gia đóng góp, một con số chưa từng có. Nhiều ý kiến rất sắc sảo, trách nhiệm, tâm huyết, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho biết những đóng góp này đang được tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện để nâng cao chất lượng các văn kiện.

Cùng với đó, các tiểu ban, các cơ quan liên quan làm việc thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị. Dự kiến trong thời gian tới, Trung ương sẽ xem xét, thông qua lần cuối các dự thảo văn kiện để trình Đại hội. Hiện nay, thời gian tới Đại hội không còn nhiều, vì vậy các công việc đang được khẩn trương hoàn tất.

“Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước, coi đó là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt ba nhiệm vụ lớn mà tôi đã nêu: giữ vững ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nhưng không đánh đổi ổn định, không để phát sinh điểm nóng, không để xung đột, chiến tranh ảnh hưởng đến đất nước; và mục tiêu cuối cùng là nhân dân được ấm no, hạnh phúc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HNY

Về kết quả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cũng như kết quả kỳ họp thứ 10, Tổng Bí thư nhấn mạnh vừa qua Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lập pháp rất lớn, có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử. Trong 40 ngày làm việc của kỳ họp 10, Quốc hội đã xem xét, thông qua hơn 50 luật và nghị quyết, điều đó cho thấy cường độ làm việc rất lớn và yêu cầu thực tiễn đặt ra hết sức cấp bách đối với Quốc hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đã nhiều lần ông đề nghị phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, trong đó điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tư duy quản lý theo kiểu “cái gì cũng cấm, cái gì cũng hạn chế”.

“Nếu cứ như vậy thì làm sao giải phóng được sức sản xuất, làm sao tạo ra được động lực phát triển cho xã hội. Phải thay đổi tư duy từ chỗ “quản mà không quản được thì cấm” sang tư duy pháp luật mang tính kiến tạo, tạo môi trường để huy động được nguồn lực của doanh nghiệp, của người dân, thậm chí của cả quốc tế”, ông nói.

Đại diện cử tri nêu phản ánh, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HNY

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nỗ lực lớn trong đổi mới tư duy lập pháp, nhiều luật đã được sửa đổi bổ sung cho “rành mạch, thống nhất”. Cùng với đó, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và được thông qua với sự nhất trí 100% đại biểu Quốc hội. Đây là sự đồng thuận rất cao, bởi Hiến pháp là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất, định hướng cho toàn bộ hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, mới chỉ là sửa đổi một số điều.

“Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục tổng kết Cương lĩnh; tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, 20 năm Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011. Trên cơ sở đó, sẽ đánh giá toàn diện để xem xét việc sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản hay không, và dự kiến sẽ giao nhiệm vụ này cho Quốc hội khóa XVI”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Xây dựng môi trường mạng lành mạnh

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành thời gian giải đáp, chia sẻ với nội dung được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến vấn đề an ninh mạng, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, việc sử dụng AI để giả giọng nói, hình ảnh nhằm lừa đảo, bôi nhọ uy tín của các tổ chức cá nhân....

“Những ý kiến đó chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, nhằm bảo vệ người dân trên không gian số”, Tổng Bí thư nói.

Ông cho biết vừa Việt Nam đã ký kết, tham gia các công ước quốc tế về an ninh, an toàn mạng, thể hiện rõ trách nhiệm quốc gia của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Tội phạm mạng là loại tội phạm thuộc nhóm an ninh phi truyền thống, đòi hỏi sự chung tay của cả thế giới. Ngay cả những quốc gia lớn, có tiềm lực mạnh như Mỹ cũng không thể tự mình giải quyết được, mà phải hợp tác quốc tế. Bởi tội phạm có thể ở nước này nhưng hoạt động lừa đảo lại diễn ra ở nước khác, nên việc đấu tranh là rất phức tạp.

“Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: HNY

Theo Tổng Bí thư, vừa qua, nhiều vụ việc đã được xử lý rất nghiêm, nhưng đúng là còn mang tính “bắt cóc bỏ đĩa”, vì môi trường mạng rất rộng, rất phức tạp. Trên không gian mạng, thật – giả lẫn lộn, thông tin giả, tin sai sự thật vẫn còn, dù so với trước đã giảm nhiều. Do đó, ngoài quản lý của Nhà nước, chúng ta phải nâng cao “sức đề kháng” của mỗi người dân, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin.

Muốn làm được điều đó thì trình độ, hiểu biết của người dân phải được nâng lên, mà điều này cần có quá trình. Chúng ta phải tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng công dân số. Tổng Bí thư cho hay trước đây, mỗi lần trước kỳ đại hội Đảng các thông tin trên mạng rất loạn, có các trang như “quan làm báo” đưa tin tức tràn lan, gây nhiễu loạn, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội.

“Thời gian gần đây xuất hiện những hình thức mới, tinh vi hơn, vừa qua cũng đã phải xử lý và cảnh báo rất nhiều trường hợp, kể cả những đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật, tiếp tay cho các hành vi vi phạm”, Tổng Bí thư nói.

Ông cho hay, có những người sống bằng việc tung tin giật gân, gây hoang mang dư luận, kêu gọi quyên góp, thu lợi từ sự nhẹ dạ, cả tin của người khác. Chúng ta phải đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó.

“Không thể để một vài đối tượng tạo ra cái gọi là “dư luận trên mạng” rồi làm méo mó nhận thức xã hội. Vừa qua, các cơ quan chức năng đã bắt và xử lý cả những đối tượng cung cấp thông tin sai từ bên trong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, bởi không gì nguy hiểm hơn sự phản bội từ bên trong, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, làm hoang mang nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, phải kiên quyết đấu tranh để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh. Đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống, ai cũng phải có trách nhiệm. Cá nhân mỗi người dân cũng phải tỉnh táo, chọn lọc thông tin, không dễ dàng tin, không dễ dàng chia sẻ. Phần lớn người dùng mạng xã hội hiện nay chỉ “lướt”, ít bình luận, ít phản biện, nhưng chính việc “lướt” đó cũng vô tình tạo lợi ích cho những nội dung xấu, độc.