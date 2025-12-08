Tổng Bí thư: Quân khu 9 phải là chỗ dựa tin cậy của nhân dân 08/12/2025 12:40

(PLO)- Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở.

Sáng 8-12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (10-12-1945 - 10-12-2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, đại biểu Quân đội, địa phương và đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia. Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. LLVT Quân khu 9 được thành lập theo chủ trương của Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Bộ ngày 10-12-1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh).

Trải qua các thời kỳ, LLVT Quân khu 9 đã đóng góp quan trọng trong kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Sao Vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, Nhì, Ba), 30 Huân chương Quân công (hạng Nhất, Nhì, Ba) và nhiều phần thưởng khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương thành tích LLVT Quân khu 9 đạt được trong 80 năm qua. Tổng Bí thư khẳng định LLVT Quân khu 9 được hình thành từ phong trào cách mạng sôi nổi ở vùng ĐBSCL, đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 tiếp tục giữ vững tinh thần cách mạng, anh dũng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ngày nay, LLVT Quân khu 9 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đơn vị thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, sức chiến đấu cao.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của đơn vị trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Hình ảnh hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 sát cánh cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19 đã tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu LLVT Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng LLVT Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đơn vị cần quán triệt tư tưởng "người trước, súng sau" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Bên cạnh đó, Quân khu 9 cần thường xuyên làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Luôn chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

"Quân khu 9 phải là lực lượng tinh nhuệ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận này", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, tham mưu chiến dịch thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo.

Về đối ngoại, tiếp tục thực hiện hiệu quả đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia. Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu chiến lược, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ quan hệ hai nước.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng LLVT Quân khu 9.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương viếng Tượng đài Chiến thắng; thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.