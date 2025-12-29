TP.HCM: Phường Thủ Đức giảm 80% thời gian nhập liệu nhờ robot 29/12/2025 18:35

(PLO)- Phường Thủ Đức vận hành 2 robot hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, giảm 80% thời gian nhập liệu.

Chiều 29-12, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tại phường Thủ Đức, TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dự hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Cần tư duy hành động hơn nữa

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền phường Thủ Đức đã đạt được. Nhất là tinh thần chủ động, sáng tạo của lãnh đạo phường trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với những yêu cầu, đòi hỏi cao; thể hiện rõ tư duy hành động của phường.

Nhận định cấp phường sẽ là cấp chủ lực, quyết định hiệu quả trong việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, với hàng loạt nhiệm vụ được phân cấp, ông Đặng Minh Thông cho rằng phường cần tiếp tục thể hiện rõ hơn tư duy hành động, xác định đúng việc cần làm và phải làm đến nơi đến chốn để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Trong đó, cần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất của mọi hoạt động.

“Cấp phường phải là cấp hành động nhanh nhất, chịu trách nhiệm rõ ràng nhất trong mọi hoạt động quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp”- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng yêu cầu cần làm việc với phương châm sáu rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội XIV.

Cùng đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để công tác bầu cử ĐBQH và HĐND tới đây được đảm bảo theo quy định; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuẩn hóa các dữ liệu về đảng viên…

Ông cũng yêu cầu phường quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỉ lệ giải ngân đầu tư công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các chính sách mà HĐND TP đã ban hành để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, phường cần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo đời sống an toàn, lành mạnh cho người dân, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Giảm 80% thời gian nhập liệu nhờ robot

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết thời gian qua công tác tổ chức, cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện theo đúng quy trình, quy định, nguyên tắc tổ chức, công khai, minh bạch.

﻿Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, ông Mai Hữu Quyết tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Thành ủy. Ảnh: THANH THÙY

Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy phường đã nhanh chóng bắt tay vào lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp ổn định trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị; kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đến nay, Đảng bộ phường có 98 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…

Đảng ủy phường thường xuyên thực hiện rà soát biên chế, số lượng, vị trí việc làm, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phù hợp, khoa học. Tổ chức tiếp nhận, bố trí phân công công tác đối với 166 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách gắn kết với tổ chức gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách…

Về phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 52,550 tỉ đồng, đạt 244,7% so với dự toán TP giao; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến đến ngày 31-12 đạt 90%; thu ngân sách địa phương là 474,59 tỉ đồng, đạt 102 % so với dự toán TP giao...

Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Năng lực, trình độ, trách nhiệm phục vụ của công chức chuyên môn ngày càng nâng cao.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh báo cáo về những việc trọng tâm trong năm 2026. Ảnh: THANH THÙY

Phường đã triển khai vận hành và ra mắt 2 robot hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công phường đảm bảo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không gián đoạn.

Đặc biệt, phường đã hiện thực hóa chính quyền phục vụ thông qua việc tự động hóa Trung tâm Hành chính công, giúp giảm 80% thời gian nhập liệu nhờ Robot và AI, đạt độ chính xác cao.

Đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác hành chính, thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ.

Năm 2026, phường phấn đấu thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 10%, tổng thu ngân sách Nhà nước được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt trên 10,7%.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời, phường phấn đấu triển khai, hoàn thành 3 công trình trọng điểm: Dự án xây dựng mới Công viên thể dục thể thao ngoài trời (phường Trường Thọ cũ); dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư); dự án cải tạo Khu di tích mộ Tạ Dương Minh.

Về công tác cán bộ, phường Thủ Đức tập trung thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tiếp theo.