Chủ tịch nước: Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên 08/02/2026 23:06

(PLO)- Phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương 2026 , Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên.

Tối 8-2, tại Hà Nội, chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng đã diễn ra trang trọng.

Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường thân ái gửi tới đồng bào trong và ngoài nước cùng các vị khách quý những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân tham dự chương trình Xuân Quê hương. Ảnh: NGỌC THANH.

Điểm lại những sự kiện trọng đại của đất nước trong thời gian qua, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài.

Theo Chủ tịch nước, hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc; khẳng định người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều là “Con Lạc, cháu Hồng”, là máu thịt, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình cảm đối với đồng bào ta ở nước ngoài – “nhân tâm thiên lý”, “tình nghĩa một nhà” – trong mỗi chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe, động viên bà con; kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin và thắt chặt tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Chủ tịch nước đánh trống khai hội Xuân quê hương. Ảnh: NGỌC THANH.

Về định hướng phát triển đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ.

Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Bước sang năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng – đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, với mục tiêu kết tinh trong hai giá trị cốt lõi là hòa bình và thịnh vượng.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Ảnh: NGỌC THANH.

Hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững; thịnh vượng để Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch nước, vận hội lớn, khát vọng lớn và trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước. Sức mạnh quyết định để hiện thực hóa khát vọng đó chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”.

Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt trong chương trình. Ảnh: NGỌC THANH.

“Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng” – Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước chúc đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ Xuân Quê hương 2026, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức Liên hoan Ẩm thực Việt cùng Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1 và VTV4 vào tối ngày 8-2-2026 tại Hà Nội.

Các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.