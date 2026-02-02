Ấm áp chương trình 'Xuân Quê hương 2026' tại Fukuoka, Nhật Bản 02/02/2026 16:14

(PLO)- Chương trình "Xuân Quê hương 2026" tại Fukuoka, Nhật Bản có khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cổ truyền tạo nên một "Việt Nam thu nhỏ" nơi xứ người.

Dưới cái lạnh 5 độ C của những ngày gần Tết Nguyên đán, hàng trăm người Việt cùng người thân, bạn bè quốc tế đã rộn rã đón Tết trong lễ hội Xuân Quê Hương 2026 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Chương trình diễn ra vào ngày 31-1 và 1-2 vừa qua, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp cùng Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu tổ chức.

Xuân Quê hương 2026 tại Fukuoka, Nhật Bản thu hút nhiều người tham gia

Tết Việt gắn với ngoại giao nhân dân

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka nhấn mạnh: Xuân Quê Hương 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp cộng đồng người Việt đón xuân và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo bà Vũ Chi Mai, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc với những định hướng và khát vọng lớn cho tương lai đất nước. Xuân Quê Hương 2026 là nơi hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt qua âm nhạc, ẩm thực và trang phục.

Bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka nhấn mạnh: Xuân Quê Hương 2026 mang ý nghĩa đặc biệt

Bà khẳng định những cuộc gặp gỡ thân tình, bữa ăn chung hay tiết mục văn nghệ đã nuôi dưỡng tình hữu nghị bền vững giữa các dân tộc. Với bà con kiều bào, đây là dịp để cảm nhận những giá trị văn hóa Việt luôn được gìn giữ và lan tỏa dù sống xa Tổ quốc.

Bà Tetsuko Ueda, Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka, đánh giá cao ý nghĩa chương trình trong việc tăng cường hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Bà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến cộng đồng người Việt tại Fukuoka đoàn kết, tích cực chia sẻ các giá trị truyền thống với bạn bè Nhật Bản, góp phần làm thành phố thêm đa sắc màu.

Bà Tetsuko Ueda, Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka phát biểu tại Chương trình

Không gian Tết Việt giữa Fukuoka

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên lễ hội đã rực rỡ sắc câu đối đỏ, hoa mai vàng cùng tiếng trống lân rộn ràng. Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cổ truyền tạo nên một "Việt Nam thu nhỏ" giữa lòng Fukuoka.

Tại đây, trẻ em xếp hàng nhận lì xì, người lớn xin chữ đầu năm, du học sinh cùng các gia đình quây quần bên mâm bánh chưng, nem rán. Người Nhật cũng hào hứng trải nghiệm Tết Việt, thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục ngày xuân.

Các hoạt động như trò chơi dân gian, kết nối thanh niên và sân khấu Kyushu Got Talent đã tạo nên không khí sôi nổi. Cuộc thi tìm kiếm tài năng Kyushu Got Talent 2026 mang đến nhiều cảm xúc với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước và niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thí sinh đang biểu diễn trong cuộc thi Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Kyushu Got Talent 2026"

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, cho rằng giá trị lớn nhất của Xuân Quê Hương là sự gắn kết cộng đồng được bồi đắp qua từng năm. Với kiều bào, đây là khoảnh khắc để thấy Tết Việt hiện diện trọn vẹn nơi xa Tổ quốc.