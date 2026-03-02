Ấm áp buổi tọa đàm mừng ngày 8-3 của phụ nữ Việt tại Osaka 02/03/2026 11:24

(PLO)- Tại tọa đàm “Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng”, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện chân thực về hành trình lập nghiệp, nuôi dạy con cái và vượt khó nơi xứ người.

Ngày 1-3-2026, Hiệp Hội Người Việt Nam vùng Kansai tổ chức Tọa đàm chào mừng 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Chương trình diễn ra tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Tham dự chương trình có đại diện Tổng Lãnh sự quán, các hội đoàn và đông đảo phụ nữ đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Kansai.

Chương trình thu hút các hội đoàn và đông đảo phụ nữ đang sinh sống tại khu vực Kansai tham gia. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán, đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Ông khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn ủng hộ các hoạt động thiết thực hướng tới phụ nữ và gia đình Việt ở nước sở tại.

Đại diện ban tổ chức, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam vùng Kansai, cho biết đây là hoạt động thường niên năm thứ 3 của hiệp hội, nhằm tạo không gian gặp gỡ, kết nối, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nơi xa quê hương. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản tặng hoa chúc mừng. Ảnh: BTC

Chương trình tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng” đã thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi của nhiều chị em. Thông qua những câu chuyện đời thường nhưng chân thực, các đại biểu đã cùng chia sẻ về hành trình lập nghiệp, học tập, nuôi dạy con cái, vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu đáng trân trọng trong cuộc sống nơi xứ người.

Đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: BTC

Bà Ngô Thị Dần - giáo viên Trường Việt ngữ Cây Tre, chia sẻ đây không chỉ là dịp tôn vinh vai trò, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của người phụ nữ, mà còn là cơ hội để tri ân các bà, các mẹ, các chị em đã luôn bền bỉ gìn giữ, truyền dạy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ con em người Việt nơi xa quê hương

Bên cạnh tọa đàm, các tiết mục văn nghệ và món ăn truyền thống do chính chị em chuẩn bị đã mang đến không khí gần gũi, ấm áp.

Bé Vũ Đức An hát tặng mẹ và các cô bác. Ảnh: BTC

Dịp này, Ban Tổ chức phát động Tuần lễ Áo dài Việt Nam tại Nhật Bản, nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, giá trị văn hóa và bản sắc của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại. Dự kiến ngày 7-3, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Festival Việt Nam tại Osaka, sẽ diễn ra chương trình trình diễn áo dài và trang phục dân tộc với sự tham gia của hơn 100 chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đây không chỉ là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của lễ khai mạc, mà còn là thông điệp lan tỏa niềm tự hào dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Nhật Bản và quốc tế.