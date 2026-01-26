Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu trong Xuân Quê hương 2026 26/01/2026 19:34

Ngày 26-1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về chương trình Xuân Quê hương 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 9-2.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Xuân Quê hương là hoạt động được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và luôn đồng hành cùng Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về chương trình 'Xuân Quê hương 2026'. Ảnh: VIẾT THỊNH

Hiện nay, hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khi đối ngoại trở thành một phần của sức mạnh dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định giữ vai trò ngày càng quan trọng.

Ban tổ chức cho biết, Xuân Quê hương 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 9-2, tức từ ngày 18 đến 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ, với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào và thân nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.

Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu tiên chương trình kết nối với tỉnh Ninh Bình sau khi hoàn tất việc sáp nhập.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương, đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động do Chủ tịch nước chủ trì, Bộ Ngoại giao và TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho đoàn 100 kiều bào tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến có buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, vinh danh đoàn kiều bào tiêu biểu; lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt và chiêu đãi đoàn kiều bào tiêu biểu, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026.

Chương trình năm nay có chủ đề Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chủ đề này gửi đi thông điệp về một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, Khát vọng phản ánh tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam; Hòa bình là giá trị cốt lõi, nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, được lan tỏa từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố vì hòa bình; còn Thịnh vượng thể hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và giàu mạnh, nơi mọi người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.