Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội 16/02/2026 23:02

(PLO)- Tối 16-2 (29 Tết Ất Tỵ), trong không khí thiêng liêng trước thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội trước thềm năm mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới đồng bào cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi người dân, mừng tuổi các cụ cao niên, các em nhỏ; đồng thời động viên lực lượng công nhân môi trường, công an đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong đêm giao thừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Đặc biệt, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao việc Hà Nội mở rộng không gian công cộng phục vụ nhân dân, dỡ bỏ hàng rào tại nhiều công viên, tạo điều kiện để người dân tự do vui chơi, nghỉ ngơi, thưởng ngoạn.

Việc miễn phí vé vào cửa tại một số điểm tham quan, miễn phí phương tiện công cộng và bố trí điểm trông giữ xe thuận tiện trong dịp Tết, theo Tổng Bí thư, thể hiện rõ tư duy quản trị mới, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm.

“Điều phấn khởi nhất là niềm vui, sự rạng rỡ trên từng gương mặt người dân Thủ đô. Đó chính là thước đo sinh động nhất của hiệu quả điều hành”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hà Nội đã đạt được những kết quả phát triển toàn diện, ấn tượng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Cụ thể, thành phố hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,8%; tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 180 triệu đồng/người/năm (tương đương hơn 7.400 USD)...

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo “4 trục” nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm, kiểm điểm theo tiến độ thời gian thực. Cách làm quyết liệt, hiệu quả này đã giúp bộ máy vận hành trơn tru, xử lý kịp thời nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thành Thái

Tổng Bí thư cũng biểu dương tinh thần lao động khẩn trương trên các công trường trọng điểm của Thủ đô. Nhiều dự án giao thông lớn, công trình hạ tầng chiến lược như tuyến đường Vành đai 4, các cây cầu, hầm chống ngập… vẫn thi công xuyên Tết. Việc duy trì nhịp độ thi công trong dịp nghỉ lễ cho thấy quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn; đồng thời khắc phục tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao việc Hà Nội tiên phong xây dựng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thể hiện quyết tâm chính trị cao, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Quy hoạch này không chỉ kế thừa các giá trị lịch sử, văn hóa mà còn hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững trong thế kỷ tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên, chúc tết lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong đêm Giao thừa, xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thành Thái

Tổng Bí thư khẳng định vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Theo Tổng Bí thư, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn, cán bộ phải gương mẫu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ; dám đương đầu với việc khó, việc mới; hành động quyết liệt vì lợi ích chung.

“Chỉ khi cán bộ thực sự đi trước, đi đầu trong mọi việc, mới tạo dựng được niềm tin vững chắc trong nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên, chúc tết lực lượng công nhân vệ sinh môi trường bên thềm Giao thừa, xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thành Thái

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; giữ vững vai trò đầu tàu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.