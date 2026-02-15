Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Hà Nội 15/02/2026 09:31

(PLO)- Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết 151 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách này, TP Hà Nội có số đơn vị bầu cử là 11, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32 người, số người ứng cử là 54 người. Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm là ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

TP.HCM có số đơn vị bầu cử là 13, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38 người, số người ứng cử là 64 người. Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thuộc đơn vị bầu cử số 6, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Mời bạn đọc theo dõi chi tiết danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY.