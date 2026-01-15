Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 15/01/2026 17:56

(PLO)- Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 15-1, Bộ Ngoại giao đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân sự được giới thiệu là ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật và Ngoại giao. Quá trình công tác, ông trải qua nhiều cương vị quan trọng tại Bộ Ngoại giao, như Thứ trưởng, Đại sứ, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và nay là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng thuận, nhất trí ủng hộ đối với ông Lê Hoài Trung; đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ Nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Đồng thời, chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu.

Tại Hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.