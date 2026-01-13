Ông Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 13/01/2026 20:04

(PLO)- Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11-1-2026.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy. Ảnh: VGP

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978; quê ở Hà Tĩnh. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học; cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4-2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ KH&CN.

Từ tháng 4-2018, ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Ngày 16-8-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thế Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2025-2030.