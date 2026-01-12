Ông Nguyễn Đình Vượng làm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 12/01/2026 21:34

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QH

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, tiếp tục làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 8-1-2026.