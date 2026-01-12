Ông Nguyễn Đình Vượng làm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, tiếp tục làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 8-1-2026.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn kể từ ngày 1-1-2026.