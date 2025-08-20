Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 20/08/2025 17:27

(PLO)- Ông Đỗ Văn Chiến mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy cấp trên, của các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 20-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, đã chỉ định 22 thành viên (năm thành viên sẽ bổ sung sau).

Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên, hiện tại chỉ định bảy người (hai thành viên sẽ bổ sung sau).

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Thay mặt Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng chỉ định các vị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu giơ thẻ đảng viên biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: MTTQ

“Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy với công việc, rèn luyện và phấn đấu thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy cấp trên, của các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Đỗ Văn Chiến nói.

Tư tưởng mới, kết quả mới

Phát biểu bế mạc, ông Đỗ Văn Chiến cho hay: Đại hội đã thảo luận thông qua Nghị quyết, khẳng định kết quả quan trọng, toàn diện của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, công tác cán bộ, tổ chức cán bộ, kiểm tra, dân vận, nhất là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm là lãnh đạo cơ quan chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm nòng cốt chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận nhiệm vụ. Ảnh: MTTQ

Thực hiện đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội và mọi người dân trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển; nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng với quốc gia dân tộc.

Để hoàn thành những sứ mệnh cao cả của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, theo ông Đỗ Văn Chiến, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Đảng bộ thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ Mặt trận các đoàn thể nhân dân là người sâu sát với cuộc sống của nhân dân. Dân thiếu đói, hoạn nạn, thiên tai, bão lũ phải biết, chủ động giúp đỡ nhân dân, nếu vượt quá khả năng phải báo cáo cấp ủy để đề xuất với chính quyền giúp đỡ, không để người dân khó khăn" - ông Đỗ Văn Chiến gợi ý.

Ông cũng đề nghị Đảng bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho mọi hoạt động cả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, đổi mới căn bản toàn diện tầm nhìn, phương pháp tư duy, cách nghĩ, cách làm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, thật sự hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bộ máy mới phải có tư tưởng mới, tầm nhìn mới, cách làm mới và kết quả mới".