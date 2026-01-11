Đại tướng Lương Tam Quang được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 11/01/2026 08:13

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng ba cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công an được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chiều 10-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết Bộ Công an được phân bổ giới thiệu ba người để ứng cử ĐBQH khoá XVI. Ngoài ra, theo phân bổ, Bộ Công an có một cơ cấu ĐBQH chuyên trách bố trí tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết, giới thiệu danh sách bốn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công an tham gia ứng cử ĐBQH khoá XV.

Đại tướng Lương Tam Quang được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

Bốn cán bộ này gồm Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân - cơ cấu ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Thay mặt các nhân sự được giới thiệu ứng cử, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại diện cử tri cơ quan Bộ.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, được giới thiệu ứng cử và trúng cử ĐBQH khoá XVI là niềm vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cử tri lực lượng Công an nhân dân tin tưởng giao phó” - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.

Ông cũng khẳng định nếu được cử tri cả nước tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, các ứng viên sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh tích cực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Ảnh: BCA

Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XVI.

Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất giao Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo việc nộp hồ sơ của các nhân sự ứng cử ĐBQH khoá XVI của Bộ Công an đúng thời hạn quy định...