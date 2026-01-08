Giới thiệu 2 Đại tướng Quân đội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 08/01/2026 09:55

(PLO)- Tại các hội nghị, 100% cử tri nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7-1, các hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được tổ chức.

Các đại biểu đã biểu quyết với tỉ lệ 100% nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với các đại biểu, cử tri tại hội nghị. Ảnh: MOD

Tại hội nghị thảo luận và biểu quyết của Cơ quan Tổng cục Chính trị, các đại biểu thống nhất tuyệt đối giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, Văn phòng Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Các ý kiến phát biểu đánh giá Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có uy tín cao trong Đảng, trong Nhân dân và trong lực lượng vũ trang.

Cũng trong ngày 7-1, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các ý kiến cử tri đều thống nhất khẳng định Đại tướng Nguyễn Tân Cương là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác.

Trên các cương vị được giao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng được đánh giá có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi.

Với vai trò là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội, giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược, Đại tướng Nguyễn Tân Cương có bề dày kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sâu sắc.

Kết quả biểu quyết tại các hội nghị cho thấy 100% cử tri nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.