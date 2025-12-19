Sẽ giới thiệu một người khuyết tật ứng cử ĐBQH khóa XVI 19/12/2025 17:33

(PLO)- Người khuyết tật tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI sẽ do Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam giới thiệu.

Chiều 19-12, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI của MTTQ Việt Nam.

Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG VINH

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung thêm số lượng để có thêm đại diện thành phần kinh tế tư nhân, doanh nhân, trí thức, người khuyết tật... tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc đã tiếp thu ý kiến và điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Ngoài số lượng 25 người như Nghị quyết điều chỉnh đã phân bổ, khối MTTQ Việt Nam được bổ sung giới thiệu thêm một số cơ cấu khác để ứng cử ở các cơ quan chuyên trách hoặc giới thiệu về các địa phương…

Cụ thể, Nghị quyết phân bổ cho Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam giới thiệu tại địa phương một người khuyết tật. Phân bổ Liên đoàn thương mại Công nghiệp Việt Nam trong cơ cấu, thành phần, số lượng của Hiệp hội, tập đoàn kinh tế lớn.

Phân bổ giới thiệu ứng cử làm đại biểu chuyên trách Quốc hội bốn người, gồm một Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hai lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cơ cấu của Đảng và Quân đội được phân bổ ở Trung ương

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của MTTQ Việt Nam là 25 người. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu ba đại biểu là lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, giới thiệu ba đại biểu gồm: một cá nhân tiêu biểu đại diện doanh nghiệp nhà nước, một cá nhân đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân trẻ và một trí thức có học hàm, học vị Phó giáo sư, tiến sĩ trở lên…

MTTQ Việt Nam ở cấp Trung ương có 50 tổ chức thành viên. Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được phân bổ cơ cấu trong khối cơ quan Trung ương. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được phân bổ trong cơ cấu Hiệp hội kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp.

Hội nghị thống nhất phương án phân bổ 25 đại biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: QUANG VINH

Trong 47 tổ chức thành viên còn lại, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị 19 tổ chức thành viên giới thiệu người đại diện ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Về cơ cấu kết hợp, đại biểu văn nghệ sĩ là đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đại biểu tôn giáo là đại diện của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại biểu ngoài Đảng được cơ cấu trong đại diện tổ chức tôn giáo. Đại biểu dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử được cơ cấu kết hợp trong số đại biểu cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất phân bổ 25 đại biểu theo Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các tổ chức, đơn vị quan tâm giới thiệu người ứng cử đảm bảo chất lượng, tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật.