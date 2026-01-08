Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Ngành Thanh tra góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển 08/01/2026 23:39

Chiều 8-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: thanhtra.com.vn

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả

Báo cáo tại Hội nghị Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết năm 2025, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ kế hoạch thanh tra và nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Ban Chỉ đạo.

Nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm người đứng đầu và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính – ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, tài nguyên, khoáng sản, nhà ở xã hội và các dự án hạ tầng trọng điểm.

Toàn ngành đã triển khai 66.032 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 256.341 tỉ đồng vi phạm về kinh tế và 1.414 ha đất; kiến nghị thu hồi 210.940 tỉ đồng và 1.027 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 153 vụ việc, 108 đối tượng. Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Thanh tra. Các cơ quan hành chính đã tiếp hàng trăm nghìn lượt công dân, xử lý kịp thời đơn thư và giải quyết phần lớn vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai “Chiến dịch 90 ngày đêm” thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về rà soát, giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương tại Hà Nội; đến nay đã cơ bản giải quyết 206/226 vụ việc. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc xử lý 210 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Việc triển khai Mô hình tiếp công dân trực tuyến và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa công tác dân nguyện, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chỉ đạo điều hành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: thanhtra.com.vn

Hiệu quả phòng ngừa cảnh tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá năm qua, ngành đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với hơn 66.000 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm kinh tế trên 256 nghìn tỷ đồng (tăng 62,7% so với năm trước); đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 211 nghìn tỷ đồng, tăng tới 48,3%.

Việc thực hiện tốt chức năng thanh tra đã góp phần duy trì kỷ cương, kỷ luật nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Điều quan trọng là mang lại hiệu quả lớn trong phòng ngừa, cảnh tỉnh” - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Điểm sáng tiếp theo, ngành đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài. Điểm nhấn là "Chiến dịch 90 ngày đêm".

Từ chỗ có 226 vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay cơ bản giải quyết xong.

Từ thành công này, Thanh tra Chính phủ đã tiếp tục nhân rộng, thành lập các Tổ công tác để rà soát, tiếp tục giải quyết thêm 210 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên cả nước theo báo cáo của Bộ Công an. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, đây là sự chủ động rất đáng biểu dương, thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của ngành Thanh tra trước Đảng và Nhân dân.

“Tôi mong từ kinh nghiệm giải quyết các vụ việc này, sẽ không còn những đoàn người kéo dài vượt cấp lên Trung ương vào những dịp quan trọng của đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh ngành Thanh tra tham gia giải quyết tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: thanhtra.com.vn

Kết quả từ tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn động, kéo dài đã trở thành một trong các động lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp vào con số 8,02% GDP của cả nước, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Nhắc tới cuộc thanh tra 2 dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sau kết luận thanh tra, 2 bệnh viện đã được khánh thành ngày 19/12 vừa qua.

“Nhân dân rất phấn khởi. Nếu hơn 10 năm qua bệnh viện đi vào cuộc sống thì bao nhiêu người bệnh đã được cứu chữa, mang lại lợi ích lớn đến chừng nào”, theo Phó Thủ tướng Thường trực.

“Trong nhiều sự thành công của ngành Thanh tra năm qua, tôi đánh giá rất cao sự tham gia của ngành trong tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng”, Phó Thủ tướng Thường trực nhận định và lưu ý, “thanh tra không phải là lực cản, thanh tra góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển”.

Nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài mới đang ở giai đoạn đầu, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ngành Thanh tra cần tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong các giai đoạn tiếp theo để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Điểm sáng nữa, theo Phó Thủ tướng Thường trực, ngành Thanh tra đã góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động của ngành, trong đó có vai trò chỉ đạo toàn hệ thống của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, ngành Thanh tra cũng đã gương mẫu đi đầu trong tinh gọn bộ máy.

Thanh tra nâng đỡ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung

Năm 2026 là năm bắt đầu của một nhiệm kỳ mới, cũng là một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tăng tốc phát triển, dựa trên đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ… Trong bối cảnh đó, theo Phó Thủ tướng Thường trực, trách nhiệm của ngành Thanh tra là nặng nề hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý ngành Thanh tra cần thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao. Cùng với phòng, chống tham nhũng thì nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cần được xem trọng.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, công tác thanh tra bên cạnh phát hiện sai phạm, cần phát hiện kẽ hở của pháp luật, quy định để tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hệ thống pháp luật càng chặt chẽ, càng tăng tác dụng phòng ngừa.

Nhắc nhở “thanh tra góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển”, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, tập trung lĩnh vực có nguy cơ như đất đai, tài chính, đấu giá, đấu thầu, không làm chùn bước phát triển.

Nhắc lại câu chuyện của Bộ Y tế, liên quan 2 dự án bệnh viện, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nhiệm vụ thanh tra góp phần tháo gỡ các dự án có khó khăn, vướng mắc. Ngành cần tiếp tục cùng Chính phủ, cùng các địa phương tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; cần chủ động ứng dụng công nghệ số để theo dõi các vụ việc từ tiến độ, kết quả giải quyết, xác định trách nhiệm…

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Thanh tra liêm chính, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra vừa hồng, vừa chuyên, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn. Từ liêm chính của ngành Thanh tra duy trì liêm chính của Chính phủ.