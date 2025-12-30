Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý trách nhiệm của Cục Thuế liên quan đến 5 dự án 30/12/2025 17:59

(PLO)- Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án.

Những dự án trong diện thanh tra gồm dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, tổng mức đầu tư hơn 119 tỉ đồng; dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, tổng mức đầu tư hơn 109 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ thông báo về Kết luận thanh tra các dự án do Cục thuế làm chủ đầu tư và dự án quản lý

Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế Bình Thạnh (TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng; trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương với tổng mức đầu tư hơn 143 tỉ đồng; Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP.HCM tổng mức đầu tư hơn 120 tỉ đồng.

Quá trình thanh tra cho thấy các dự án còn nhiều tồn tại trong khâu lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công, dự toán tại các dự án trên. Kết luận nêu, do việc chậm tiến độ và kế hoạch vốn không phù hợp dẫn đến bị hủy kế hoạch vốn tại cả 5 dự án, tổng số tiền hơn 150 tỉ đồng.

Thanh tra kết luận, Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền bị hủy kế hoạch vốn hơn 19,3 tỉ đồng do dự án chậm tiến độ.

Kế hoạch vốn không phù hợp với tiến độ thực hiện dẫn tới bị hủy kế hoạch vốn tại 4 dự án còn lại.

Cụ thể, dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hủy kế hoạch vốn hơn 43 tỉ đồng, dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP.HCM hủy kế hoạch vốn 38,3 tỉ đồng, dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TP.HCM) bị hủy kế hoạch vốn 32 tỉ đồng.

Từ ngày 1-1-2025 đến thời điểm 7-9-2025 các dự án này không được bố trí vốn để thanh toán cho nhà thầu, kết luận nêu.

Việc xác định tổng mức đầu tư tại các dự án còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Bộ Tài chính ban hành quyết định đầu tư chậm, không phù hợp với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan thanh tra phát hiện dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương một số vị trí bị ngấm, mốc, bong tróc ở chân tường hoặc tiếp giáp vách kính. Mặc dù dự án này mới được hoàn thành bàn giao từ tháng 11-2024.

Còn tại dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TP.HCM, kết quả thanh tra cho thấy trạm biến áp và máy phát điện dự phòng, hệ thống thang máy đã lắp nhưng chưa thực hiện đấu nối và vận hành.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cục Thuế khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục, xử lý ngay đối với các tồn tại, hạn chế và xử lý về kinh tế hơn 6,5 tỉ đồng.

Trong đó, thu hồi hơn 5 tỉ đồng đối với phần xây lắp do chưa thu hồi tạm ứng theo quy định tại hợp đồng của gói thầu số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Giảm trừ thanh toán hơn 1,1 tỉ đồng tại các gói thầu thuộc các dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương và dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc tại 5 dự án để bố trí vốn hoàn thành, tránh gây nợ đọng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Cục Thuế, các đơn vị, tập thể và cá nhân có liên quan được nêu tại kết luận thanh tra.