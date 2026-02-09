Tòa tuyên tử hình hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai 09/02/2026 19:28

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lê Sỹ Tùng là hết sức tàn độc và dã man mà xã hội không thể tha thứ...

Ngày 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Cùng vụ án, còn có các bị cáo khác bị đưa ra xét xử, gồm: Lưu Minh Tiến (tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng), Nguyễn Văn Việt (tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) và Phạm Quang Huy (tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng).

Trong phần luận tội, vị đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nhận định bị cáo Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, thích sống lang thang, sử dụng súng săn bắn chim. Bị cáo thấy cuộc sống nhàm chán nên bị cáo muốn làm việc gì đó để nhiều người biết đến mình, sau đó bị cáo muốn giết người.

"Bị cáo Lê Sỹ Tùng mong muốn phạm tội giết người, cướp tài sản và đặc biệt thoả mãn trò chơi bạo lực. Hành vi của bị cáo cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, vì vậy cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội để phòng ngừa chung", đại diện VKS nhấn mạnh.

Đại diện VKS còn cho rằng bị cáo Lê Sỹ Tùng có nhân thân xấu. Khi bị cáo đang học lớp 11 thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và từng bị phạt 22 tháng tù. Vì vậy, cần loại bỏ bị cáo Lê Sỹ Tùng ra khỏi xã hội nhằm giáo dục với mọi người và lên tiếng bảo vệ quyền con người, tránh xa cái ác.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng liên tục có biểu hiện trên khuôn mặt khi HĐXX tuyên án. Ảnh: VŨ HỘI

Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội giết người; 9-10 năm tù về tội cướp tài sản; 3-4 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; 10-12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong HĐXX xem xét giảm án thấp hơn so mức đề nghị của vị đại diện VKS. Riêng bị cáo Tùng không nói lời sau cùng.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng nghe toà tuyên án. Ảnh: VŨ HỘI.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lê Sỹ Tùng mất nhân tính, chỉ trong thời gian ngắn đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình, trong đó có một trẻ em, trong khi các nạn nhân không có mâu thuẫn gì đối với bị cáo.

"Bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt nhưng thời điểm gây án bị cáo tỉnh táo. Hành vi của bị cáo hết sức tàn độc và dã man mà xã hội không thể tha thứ. Bị cáo đã gây mất mát lớn không gì bù đắp được cho gia đình của các nạn nhân, gây xôn xao dư luận, bất bình trong nhân dân và đồng thời xâm phạm quy định của nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, gây tác động rất xấu trật tự trị an tại địa phương.

Do đó, HĐXX cho rằng bị cáo cần nhận mức hình phạt cao nhất loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa chung", Chủ tọa phiên tòa đánh giá.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: VŨ HỘI

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội huỷ hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng ngồi trong xe chở phạm nhân. Ảnh: VŨ HỘI

Bị cáo Lưu Minh Tiến bị phạt 3 năm tù về tội tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt bị phạt 2 năm 6 tháng về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy bị phạt 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.