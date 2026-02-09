Đang xét xử cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM 09/02/2026 16:04

Ngày 9-2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM.

Bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM) cùng các bị cáo Lê Huy Sơn (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Bảo Ngọc (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ), Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính), bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 28-1, TAND TP.HCM từng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhưng phải hoãn do luật sư của bị cáo Huỳnh Kim Tước có đơn xin hoãn phiên toà.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM. Ảnh: MX

Theo cáo trạng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý Nhà nước của TP. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn chính là tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định...

Bị cáo Huỳnh Kim Tước là Giám đốc Trung tâm, trong quá trình làm việc đã lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, được giao nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đã ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ không gian làm việc với nhiều Công ty khác nhau.

Trong nội dung hợp đồng không thể hiện chi phí, tuy nhiên sau khi ký kết Hợp đồng thì bị can tiếp tục ký thêm phụ lục có thu phí đối với từng đơn vị thuê với nhiều đơn giá khác nhau.

Việc ký hợp đồng này bản chất là ký hợp đồng cho thuê mặt bằng của Trung tâm; có sử dụng tài sản công của Trung tâm, nhưng bị cáo Huỳnh Kim Tước không xin ý kiến, không xây dựng đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm để báo cáo Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và các cấp quản lý Nhà nước khác.

Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng là hơn 2,4 tỉ đồng được để ngoài sổ sách, không kê khai báo cáo thuế theo quy định. Trong đó, bị cáo Huỳnh Kim Tước hưởng lợi 437 triệu đồng.

Số tiền hưởng lợi, bị cáo Huỳnh Kim Tước dùng để chi thanh toán phụ cấp cho Giám đốc, các phòng ban thuộc trung tâm; thanh toán chi phí tiếp khách; thanh toán các hoạt động của đơn vị, chi phí đi lại, tiền bảo vệ, tiền vệ sinh, tiền tạm ứng nhân viên; thanh toán tiền thẻ tín dụng cho cá nhân.