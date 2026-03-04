Người cha nhốt con gái trong phòng rồi châm lửa đốt bị khởi tố tội giết người 04/03/2026 09:42

(PLO)- Người đàn ông ở Đắk Lắk nhốt con gái trong phòng ngủ rồi châm lửa đốt bị khởi tố tội giết người.

Ngày 4-3, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết viện đã phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn (40 tuổi, ngụ xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) từ tội đe dọa giết người thành tội giết người.

Bị can Hồ Xuân Nhàn. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30-11-2025, Nhàn sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, Nhàn chửi bới, dọa đốt, giết cả nhà vì cho rằng mẹ ruột của mình giấu chuyện chị VTS (vợ Nhàn, đã bỏ đi khỏi nhà) về thăm con, mua đồ cho con.

Vừa chửi bới Nhàn vừa lấy quần áo vứt xuống nền nhà rồi lấy chai dầu lửa đổ vào đống quần áo, đe dọa đốt nhà. Thấy vậy, cha mẹ và cháu HXQ (16 tuổi, con ruột Nhàn) hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Một lúc sau, Nhàn thấy con gái của mình là là HTXU (12 tuổi) đứng trước sân nên gọi vào phòng ngủ rồi đóng cửa chính của nhà lại.

Thấy vậy, mẹ của Nhàn lén đi vào nhà bằng cửa sau để đưa cháu U ra ngoài. Tuy nhiên, Nhàn phát hiện, đẩy mẹ ruột té xuống nền nhà.

Sau đó, Nhàn khóa cửa sau lại, cầm dao đi vào phòng ngủ rồi lấy nệm xốp, áo da, chiếu cói…chất thành đống ngay lối ra vào duy nhất của phòng.

Tiếp đó, Nhàn quay ra phòng khách, dùng bật lửa đốt cháy đống quần áo đã tẩm dầu hỏa. Khi trở lại phòng ngủ, Nhàn tiếp tục châm lửa đốt đống áo quần đã chất sẵn.

Thấy lửa cháy, mọi người chạy đến dập nhưng Nhàn cầm dao đe dọa. Tuy nhiên, mọi người đã tìm cách giải cứu được cháu U để đưa ra ngoài.

Ngày 9-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn tội đe dọa giết người.

Quá trình điều tra, xác định Nhàn khai có ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi chết không có ai nuôi con gái nên nảy sinh ý định cho cháu U chết cùng. Việc cháu U không chết là ngoài ý muốn của Nhàn.

Do đó, ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội giết người.