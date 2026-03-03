Lý do chuyển tội danh vụ lột đồ của khách để ép trả tiền tại nhà hàng Nari 03/03/2026 10:27

(PLO)- Theo VKS, hành vi của các bị cáo là ngay tức khắc dùng vũ lực làm cho ông D. không thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản nên cấu thành tội cướp tài sản.

Theo kế hoạch, ngày 10-3, TAND Khu vực 1 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "lột đồ của khách để ép trả tiền" xảy ra tại nhà hàng Nari Bar (phường Bến Nghé, quận 1 cũ, nay là phường Sài Gòn, TP.HCM) gần hai năm trước.

Theo đó, bị cáo Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến bị xét xử về tội cướp tài sản; 4 bị cáo Nguyễn Tiền Luân, Lê Duy, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ bị xét xử về tội cướp tài sản, làm nhục người khác.

Trước đây cả 6 bị cáo đều bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản; 4 bị cáo Luân, Duy, Lợi, Huệ bị truy tố thêm tội làm nhục người khác. Vụ án đã được TAND Khu vực 1, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 3-7-2025, sau đó tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Lột đồ của khách và tự ý lấy thẻ của khách thanh toán tiền

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ 30 ngày 17-4-2024, ông Đ.P.D đến nhà hàng Nari Bar uống bia. Tại đây, ông D. được Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ. Ông D. đồng ý, vào phòng karaoke và được các nhân viên nữ phục vụ.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, ông D. đề nghị tính tiền để đi về. Lê Thị Phương Trâm (chủ nhà hàng) chỉ đạo Nguyễn Tiền Luân làm hóa đơn. Luân ghi trên hóa đơn là 10,1 triệu đồng và mang cho ông D. thanh toán nhưng ông D. không đồng ý do khác với gói dịch vụ đã được tư vấn.

Trâm đề nghị giảm 600.000 đồng, ông D. chỉ phải trả 9,5 triệu đồng nhưng ông D. vẫn không đồng ý.

Lúc này, Huệ gọi điện thoại cho bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến nhà hàng. Bảo vệ dân phố đề nghị tất cả lên Công an phường Bến Nghé giải quyết.

Huệ, Luân đi cùng ông D. lên công an phường; Huệ thấy ông D. bỏ đi nên chạy theo kéo quay vào nhà hàng, tiếp tục yêu cầu trả tiền.

Cùng lúc, Trâm gọi cho Nguyễn Quang Lợi (là nhân viên cũ của nhà hàng), nhờ Lợi và Lê Duy (là nhân viên nhà hàng khác) đến hỗ trợ.

Khi kéo ông D. vào lại nhà hàng, do bực tức nên Huệ cầm táp tính tiền bằng da đánh 2 cái vào đầu và dùng chân trái đá vào bộ phận sinh dục của ông D. thì được những người khác can ngăn. Luân đè ông D. vào tường rồi đánh, đá vào người ông.

Trâm dọa "nếu anh không trả tiền thì tui kêu tụi nó lột đồ anh", tuy nhiên ông D. vẫn không trả. Sau đó, Trâm nói "lột đồ nó đi”. Trâm vừa dứt lời, Lợi, Duy liền lao đến khống chế, cởi áo ông D. Xuyến tiếp tục yêu cầu ông D. trả tiền nhưng không được nên ra lệnh "lột quần nó luôn đi". Duy, Luân khống chế, cởi quần ông D.

Sau khi ông D. bị “lột” hết quần áo, giày thì Lợi mở cửa nhà hàng, Duy kéo ông D. ra bên ngoài rồi đóng cửa nhà hàng lại.

Khoảng 10 giây sau, Lợi mở cửa để ông D. đi vào. Duy, Lợi đưa quần áo, giày để ông D. mặc vào và tiếp tục đề nghị ông trả tiền; ông D. vẫn từ chối trả tiền. Lúc này, Duy nhìn thấy trên quầy bar của nhà hàng có một cái ví nên nói Trâm kiểm tra thì thấy bên trong có căn cước công dân, một số thẻ ngân hàng mang tên ông D.

Trâm lấy thẻ ngân hàng của ông D. đưa cho Luân để quét vào máy POS của nhà hàng và thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng.

Sau khi cà thẻ thành công, Lợi, Duy đưa quần áo cho ông D. mặc lại. Mọi người để nghị ông D. ký tên vào hóa đơn để hoàn tất thanh toán. Ông D. yêu cầu ra chốt bảo vệ dân phố mới ký tên. Duy, Luân, Lợi, Xuyến và ông D. cùng đi ra chốt bảo vệ dân phố; ông D. ký vào hóa đơn rồi ra về. Sau đó, ông đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo sự việc.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: ĐC

Chuyển tội danh từ “cưỡng đoạt tài sản” sang “cướp tài sản”

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ngày 20-9-2024 thể hiện đủ căn cứ xác định 6 bị can cùng nhau thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản là số tiền 9,5 triệu đồng của ông D. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngoài ra, đủ căn cứ xác định 4 bị can Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Duy, Lê Thị Huệ đã phạm vào tội làm nhục người khác.

Khi xét xử, tòa đã yêu cầu điều tra bổ sung vì theo tòa, vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ và các bị cáo có dấu hiệu của tội phạm khác.

Sau đó, hai bản Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (ngày 28-8-2025 và ngày 21-11-2025) thể hiện quan điểm giải quyết vụ án: Các bị can đã có hành vi ngay tức khắc dùng vũ lực làm cho ông D. không thể chống cự, chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội cướp tài sản. Bị can Luân, Duy, Lợi, Huệ còn có hành vi lột đồ ông D. nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Hành vi của các bị can phạm vào tội làm nhục người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung đến VKSND Khu vực 1 và đề nghị truy tố 6 bị can về tội cướp tài sản; truy tố Luân, Duy, Lợi, Huệ về tội làm nhục người khác.

Cáo trạng ngày 10-12-2025 của VKSND Khu vực 1, TP.HCM kết luận: Trâm, Xuyến, Luân, Duy, Lợi, Huệ đã sử dụng vũ lực đánh, đá và cởi quần, áo của ông D. và đẩy ông ra ngoài đường để buộc ông phải trả tiền sử dụng dịch vụ tại nhà hàng là 9,5 triệu đồng. Ông D. có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Luân, Duy, Lợi, Huệ về hành vi làm nhục người khác. Hành vi của Trâm, Xuyến đã phạm vào tội “Cướp tài sản”; hành vi của Luân, Duy, Lợi, Huệ đã phạm vào tội “Cướp tài sản” và “Làm nhục người khác”. Đây là vụ án có đồng phạm nhưng thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Do đó, VKSND Khu vực 1 đã quyết định truy tố ra trước TAND Khu vực 1, TP.HCM để xét xử các bị cáo với tội danh đã nêu trên.