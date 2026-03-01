Từ lá đơn tự thú, phát hiện hơn 16.000 người được cấp chứng chỉ đào tạo lái xe trái phép 01/03/2026 15:57

(PLO)- Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng có chủ trương không tổ dạy học lý thuyết theo đúng quy định và tự chấm điểm để học viên đủ điểm qua môn.

Như PLO đã đưa tin, ngày 10-3, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe thuộc Trường Cao đẳng GTVT TƯ III.

Trong đó, các bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc) cùng 24 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm bị xét xử về các tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai cựu cán bộ thuế - Đoàn kiểm tra thuế, Cục Thuế TP.HCM (cũ), gồm: Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng GTVT TƯ III) và Hoàng Văn Tân (cựu quyền hiệu trưởng) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hồ Văn Búp - cựu giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT. Ảnh: CA

Điều tra từ lá đơn tự thú

Ngày 5-4-2023, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) có đơn tự thú về việc gian dối, kê khống học phí đào tạo lái xe, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên.

Ngày 5-4-2023, ông Lê Sơn Lâm có đơn tự thú về việc ông mạo danh con trai ông để ký khống các Hợp đồng giảng dạy, bảng kê nhận tiền thỉnh giảng, phiếu xăng... để chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Quá trình điều tra xác định, Trường Cao đẳng GTVT TƯ III, gồm: Hội đồng Trường; Lãnh đạo Trường; các phòng chức năng, chuyên môn và 6 Trung tâm, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe và Trung tâm đăng kiểm 50-08D.

Ngoài TTĐK 50-08D đã bị khởi tố, điều tra, xét xử trong vụ án khác, 5 Trung tâm thuộc Trường đã có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài và có hệ thống.

Các bị can trong vụ án tại thời điểm khởi tố, điều tra vụ án. Ảnh: CA

Các cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã không thực hiện nghiêm quy định, quy chế nội bộ; giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các trung tâm trong đào tạo, quản lý hồ sơ học viên và quá trình sát hạch.

Điều này dẫn đến tình trạng các trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp chứng chỉ trái quy định cho hơn 16.000 học viên, làm phát sinh nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Học viên không cần thi, giám đốc trung tâm tự chấm điểm qua môn

Theo quy định điều kiện được dự thi kết thúc môn học là tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% thời gian thực hành thực tập.

Tại Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng, để thu hút học viên, bị can Đậu Xuân Văn (cựu giám đốc trung tâm) có chủ trương không tổ chức dạy học lý thuyết theo đúng quy định; chỉ đạo Hồ Chí Cường (cựu trưởng ban đào tạo) tự chấm điểm để học viên đủ điểm qua môn.

Về lý thuyết, 2 giáo viên chính thức và 2 giáo viên hợp đồng không tham gia giảng dạy nhưng ký hợp thức hóa vào sổ lên lớp và số giáo án dạy lý thuyết do Cường đưa. 7 giáo viên hợp đồng không đứng lớp giảng dạy và được Cường giả mạo chữ ký vào hợp đồng giảng dạy, sổ giáo án lý thuyết, sổ lên lớp.

Về thực hành, trung tâm giảng dạy bài học không đảm bảo thời gian, số buổi, số tiết; không tổ chức dạy lái xe đường trường theo đúng giáo án, giáo trình đã được phê duyệt.

Để hợp thức hóa, Văn chỉ đạo Cường yêu cầu nhân viên ban đào tạo hoặc giáo viên dạy thực hành tự ghi khống số giờ, số tiết cho vào sổ giáo án, sổ theo dõi thực hành để đủ số tiết học. Đa số học viên không làm bài thi hết môn mà chỉ ký vào phần bài thi, còn số điểm thì do Cường và nhân viên tự ghi điểm đậu.

Trung tâm còn ký hợp đồng giảng dạy đối với 56 giáo viên. Trong đó, 18 giáo viên là cán bộ, công nhân viên của Trường cao đẳng GTVT TƯ III ký hợp đồng nhưng không giảng dạy; 38 giáo viên được Cường tự giả mạo chữ ký vào hợp đồng giảng dạy, sổ giáo án thực hành, sổ theo dõi thực hành.

Để thu hút được nhiều học viên, Văn đưa ra chủ trương không tổ chức dạy lý thuyết, không dạy thực hành đầy đủ số giờ theo quy định; lập “khống” các tài liệu, giáo án giảng dạy lý thuyết, thực hành, số điểm danh, bài kiểm tra, bài thi... và chi hoa hồng người mang hồ sơ đến nộp 1-4 triệu đồng/hồ sơ.

Trong 56 Hợp đồng đã ký với các giáo viên thỉnh giảng, Hồ Chí Cường đã hợp thức hóa hồ sơ để quyết toán tổng số tiền là 485 triệu đồng. Trong đó, chi 156 triệu đồng cho 26 giáo viên ký hợp đồng thỉnh giảng nhưng không tham gia giảng dạy. Cường hưởng lợi thông qua việc giả mạo chữ ký của các giáo viên 192 triệu đồng; còn 137 triệu đồng, Văn chỉ đạo Ngô Thị Nhâm giữ tại trung tâm.

Nhằm bù lại số tiền đã trích tiền hoa hồng cho người nộp hồ sơ học viên về Trung tâm, Văn chỉ đạo Cường không cấp phát phiếu nhiên liệu cho giáo viên và hợp thức hóa hồ sơ quyết toán nhiên liệu.

Cáo trạng xác định, Đậu Xuân Văn đã chỉ đạo Hồ Chí Cường lập khống hồ sơ, sổ sách, chứng từ để hợp thức hóa việc Trung tâm không tổ chức dạy lý thuyết, không dạy thực hành đầy đủ... cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.067 học viên; chỉ đạo Cường và Nhâm ký hợp thức hóa chứng từ thanh quyết toán mua 914 hóa đơn GTGT xăng, dầu "khống", gây thiệt hại cho Trung tâm hơn 10,4, tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 13.000 học viên.