Cử tri kỳ vọng đại biểu Quốc hội bản lĩnh, gần dân, nâng cao tính khả thi của các đạo luật 28/02/2026 05:36

(PLO)- Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn đại biểu gắn bó địa phương, tăng cường đối thoại, theo đuổi kiến nghị đến cùng và thông báo cho cử tri được biết.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 864 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó TP HCM có 64 ứng viên tại 13 đơn vị bầu cử.

Thông tin này không chỉ đánh dấu bước khởi động quan trọng của quá trình bầu cử mà còn thu hút sự quan tâm, gửi gắm nhiều kỳ vọng từ cử tri về một đội ngũ đại biểu bản lĩnh, gần dân, phản ánh trung thực tiếng nói thực tiễn và góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 26-2, TP.HCM đã tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực. Ảnh: KHÁNH LY

Ông PHẠM QUỐC TRƯỜNG, Phó Bí thư Chi bộ khu phố 57, phường Hiệp Bình, TP.HCM

Kỳ vọng đại biểu Quốc hội tháo gỡ “điểm nghẽn” dân sinh

Với vai trò là cán bộ cơ sở, tôi luôn mong muốn đại biểu Quốc hội trúng cử phải thật sự sâu sát đời sống người dân, lắng nghe và giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh còn tồn đọng tại địa phương.

Chúng tôi đã chủ động trao đổi trong nhóm dân cư để nắm bắt ý kiến bà con, bảo đảm tính minh bạch và phản ánh đúng nguyện vọng thực tế. Điều người dân quan tâm nhất hiện nay là các vấn đề về đất đai, đặc biệt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân vẫn kéo dài hàng chục năm, gây bức xúc.

Bên cạnh đó, người dân kỳ vọng đại biểu Quốc hội khi trúng cử sẽ phát huy vai trò giám sát tối cao đối với hoạt động của chính quyền, thúc đẩy giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai và các quyền lợi hợp pháp của người dân. Đây là vấn đề nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ gia đình, nên bà con rất mong có tiếng nói mạnh mẽ từ đại biểu.

Tôi cũng triển khai tuyên truyền về việc bầu cử tại cơ sở thông qua các kênh thông tin của địa phương, song cử tri đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động của ứng viên. Hồ sơ, lý lịch đa phần đã được công khai, nhưng điều người dân muốn biết rõ hơn là ứng viên sẽ làm gì khi trở thành đại biểu Quốc hội, thực hiện chương trình hành động cụ thể ra sao và cam kết giải quyết những vấn đề thiết thực như thế nào.

Từ thực tiễn công tác tại khu phố, tôi kỳ vọng đại biểu Quốc hội cần gắn bó với địa phương, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị. Chỉ khi sát dân, hiểu dân thì tiếng nói đại diện mới thực sự hiệu quả.

Luật sư ĐỖ KHẮC TẤT HƯNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

Sát dân, minh bạch và hành động hiệu quả

Trong giai đoạn hiện nay, đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại diện cho cử tri mà còn phải là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, có tư duy lập pháp sắc sảo. Tiêu chí quan trọng là bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm đối diện thách thức và phương pháp hành động chuẩn mực, linh hoạt.

Với yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt như TP.HCM, đại biểu cần năng lực thực tiễn để tham gia kiến tạo thể chế, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội. Năng lực này phải được chứng minh qua kinh nghiệm hoạt động thực tế, giúp đại biểu có cái nhìn thấu đáo về các vấn đề dân sinh cấp bách như hạ tầng, giao thông và an ninh trật tự.

Tôi cho rằng kỳ bầu cử lần này đặt ra kỳ vọng đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp xúc cử tri. Đại biểu không chỉ lắng nghe, phản ánh trung thực mà còn phải gắn kết chặt chẽ với địa phương để theo dõi, đôn đốc và giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị. Đồng thời, việc ứng dụng chuyển đổi số và khoa học - công nghệ vào quản lý đô thị cần được triển khai ngay từ khâu tương tác với người dân, cùng với quy trình giám sát công vụ công khai, minh bạch nhằm giảm phiền hà và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, tôi cũng đánh giá tích cực việc nhiều ứng viên thuộc lĩnh vực pháp luật, tư pháp tham gia ứng cử. Đây là tín hiệu đáng mừng, mang ý nghĩa then chốt đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng của người hành nghề luật sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng hạn chế chồng chéo, nâng cao tính khả thi của các đạo luật; đồng thời tăng cường bảo vệ quyền con người thông qua giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh bất cập như đất đai, xây dựng, đầu tư và hoạt động tố tụng nhằm phòng chống oan sai. Bên cạnh đó, những ứng viên giữ vai trò quản lý hoạt động hành nghề luật sư còn có thể gắn kết lực lượng khoảng 21.000 luật sư trên cả nước, phát huy chức năng xã hội trong trợ giúp pháp lý cho người yếu thế và giải quyết vướng mắc từ cơ sở.

Từ thực tiễn đó, có thể kỳ vọng các đại biểu xuất thân từ giới tư pháp, luật gia, luật sư sẽ phát huy tâm huyết, trí lực để xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và TP.HCM trong giai đoạn mới, mang lại sự bình an, hạnh phúc cho người dân.

Chị VÕ THỊ KIỀU DIỄM, 26 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

Chị Võ Thị Kiều Diễm

Người trẻ gửi gắm kỳ vọng về việc làm và nhà ở

Tôi hiện tạm trú tại phường Tân Sơn Hòa và sẽ tham gia bỏ phiếu ngay tại nơi ở. Những ngày qua, chủ nhà trọ cùng cán bộ khu phố đã đến tận phòng tuyên truyền, hướng dẫn về ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên cũng như quyền, nghĩa vụ của cử tri. Điều đó khiến tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với lá phiếu, dù là người tạm trú.

Ở độ tuổi đang chật vật lập nghiệp và ổn định cuộc sống tại TP.HCM, kỳ vọng lớn nhất mà tôi đặt vào các đại biểu Quốc hội là sự thấu hiểu thực tiễn đời sống người trẻ đô thị, đặc biệt nhóm lao động ngoại tỉnh. Tôi mong đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri, cần chủ động đến các khu nhà trọ, khu dân cư đông công nhân, nhân viên văn phòng trẻ. Những nơi này phản ánh rõ áp lực chi phí sinh hoạt leo thang, giá thuê nhà tăng, giao thông quá tải và thị trường lao động nhiều biến động.

Bên cạnh đó, các chính sách về việc làm bền vững, đào tạo nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo môi trường khởi nghiệp cần được đặt ở vị trí ưu tiên trong chương trình hành động của đại biểu.

Ngoài ra, bài toán nhà ở cho người thu nhập trung bình, khả năng tiếp cận dịch vụ công của người tạm trú và bảo đảm an sinh xã hội tại đô thị lớn cũng là những vấn đề “chạm” trực tiếp đến đời sống của số đông người trẻ.

Tôi cũng kỳ vọng đại biểu Quốc hội thể hiện rõ vai trò cầu nối trách nhiệm giữa cử tri và cơ quan lập pháp. Người trẻ không chỉ cần được lắng nghe mà còn cần thấy sự phản hồi minh bạch. Chúng tôi mong đại biểu theo đuổi kiến nghị đến cùng, thông tin rõ việc tiếp thu, sửa đổi chính sách và kết quả giám sát. Sự minh bạch và hiệu quả hành động mới là yếu tố tạo dựng niềm tin.