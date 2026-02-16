Xin lộc, bẻ cây, hái hoa nơi công cộng có bị phạt không? 16/02/2026 10:17

(PLO)- Xin lộc đầu năm là nét văn hóa quen thuộc, nhưng việc tự ý bẻ cành, hái hoa tại nơi công cộng có thể bị xem là hành vi làm hư hỏng tài sản và bị xử phạt theo quy định.

Mỗi dịp đầu năm, không ít người có thói quen xin lộc bằng cách bẻ cành, hái hoa tại công viên, khu vui chơi, đình chùa hoặc các tuyến đường trang trí cây cảnh. Tuy nhiên, hành vi này liệu chỉ là phong tục đầu xuân hay có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật?

ThS Đặng Trần Kha, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cho biết, cần phân biệt rõ giữa tập quán văn hóa và hành vi xâm phạm tài sản.

Theo ThS Kha, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác hoặc tài sản đồng sở hữu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

“Cây cảnh, hoa trang trí tại nơi công cộng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp… đều là tài sản của tổ chức hoặc cá nhân. Việc tự ý bẻ cành, hái hoa dù với mục đích ‘xin lộc’ vẫn có thể bị xem là hành vi làm hư hỏng tài sản” - ThS Kha phân tích.

Xin lộc đầu năm là phong tục quen thuộc, nhưng việc bẻ cành, hái hoa nơi công cộng có thể bị xử phạt nếu làm hư hỏng tài sản của tổ chức, cá nhân. Ảnh minh họa: AI

Trường hợp giá trị tài sản bị thiệt hại từ đủ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo ThS Kha, việc xin lộc đầu năm nên được thực hiện đúng nơi, đúng cách, tránh biến phong tục thành hành vi vi phạm pháp luật. Bởi chỉ một cành cây bị bẻ đi không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn có thể kéo theo hệ lụy pháp lý không mong muốn cho người thực hiện.