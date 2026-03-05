Công ty nợ BHXH, người lao động nghỉ thai sản được giải quyết thế nào? 05/03/2026 05:22

(PLO)- Bảo hiểm thai sản chưa được chi trả vì công ty nợ BHXH, người lao động băn khoăn cách bảo vệ quyền lợi khi đã thôi việc.

Tôi nghỉ thai sản từ tháng 1-2025, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ thai sản do công ty đang nợ tiền BHXH. Tôi đã đề nghị công ty nộp riêng tiền nợ của mình tôi cho cơ quan BHXH để tôi được hưởng chế độ thai sản, nhưng công ty nói không có điều luật này và không được cơ quan BHXH chấp nhận.

Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để được hưởng chế độ thai sản, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động tháng 12-2025?

Bạn đọc Nguyen...@gmail.com

Công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Ảnh: THUẬN VĂN

BHXH TP.HCM trả lời: Khoản 3 Điều 8 Nghị định 158/2025 quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH…”.

Đối chiếu với quy định trên, Công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi không ghi rõ thông tin cụ thể về đơn vị, vì vậy đề nghị NLĐ liên hệ BHXH cơ sở (nơi Công ty đang trích nộp BHXH) để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định.