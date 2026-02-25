Những người lần đầu cầm lá phiếu đến với cuộc thi 'Công dân với bầu cử' 25/02/2026 06:00

(PLO)- Nhiều công dân trẻ tại TP.HCM háo hức trước lần đầu được đi bầu cử; họ tích cực tham gia cuộc thi “Công dân với bầu cử” để hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình.

Lần đầu đủ tuổi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều công dân trẻ tại TP.HCM bày tỏ sự háo hức, tự hào khi sắp trực tiếp thực hiện quyền công dân. Không chỉ chờ đợi ngày bỏ phiếu, nhiều bạn trẻ còn chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, trong đó có việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử” do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Cuộc thi được thiết kế dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến, với nội dung bám sát Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản liên quan, góp phần giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, thuận tiện, đặc biệt là thế hệ cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử.

Cuộc thi (do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức) được thiết kế trực tuyến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện để người dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận và tham gia. Ảnh: THUẬN VĂN

Mong đại biểu lắng nghe tiếng nói người trẻ

Bạn Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên năm 2, khoa Công tác xã hội - Nhân học - Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM), cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu tại Ký túc xá khu A vào ngày 15-3 tới. Nhận được thông báo, Như Ý không giấu được sự háo hức.

Bạn Nguyễn Thị Như Ý chủ động tìm hiểu pháp luật thông qua cuộc thi “Công dân với bầu cử”.

“Trước đây tôi chỉ theo dõi thông tin bầu cử qua báo chí, mạng xã hội, nhưng khi biết mình sắp trực tiếp cầm lá phiếu, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của trách nhiệm công dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ chúng tôi” - Như Ý chia sẻ.

Theo Như Ý, việc tham gia tìm hiểu pháp luật, trong đó có cuộc thi “Công dân với bầu cử”, giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của cử tri cũng như các tiêu chuẩn của đại biểu. Bạn kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm đến chính sách giáo dục thực chất, tạo cơ hội việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và mở rộng các kênh đối thoại để lắng nghe tiếng nói của người trẻ.

Kỳ vọng chính sách sát với đời sống

Cùng chung tâm trạng, bạn Trần Thị Quế Hương, 20 tuổi, hiện sinh sống tại phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), cho biết việc lần đầu tham gia bầu cử mang đến cho bạn cảm giác vừa tự hào vừa trách nhiệm.

“Khi chuẩn bị tham gia bầu cử, tôi nhận ra lá phiếu của mình có giá trị rất lớn, không chỉ thể hiện ý chí cá nhân mà còn góp phần lựa chọn những người đại diện cho cộng đồng. Tôi cũng tham gia cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’, để hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình” - Hương nói.

Bạn Trần Thị Quế Hương kỳ vọng các đại biểu quan tâm sát hơn đến đời sống người dân và người trẻ.

Hương bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề thiết thực với người dân đô thị và người trẻ như việc làm ổn định, nhà ở phù hợp, môi trường sống an toàn, cũng như tạo thêm nhiều không gian học tập, sinh hoạt và phát triển cho thanh niên.

“Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản hồi ý kiến của người dân, để chúng tôi được đồng hành, được chia sẻ và cảm nhận trách nhiệm của người đại diện” - Hương chia sẻ.

Chủ động tìm hiểu pháp luật, chuẩn bị cho ngày bầu cử

Trong khi đó, bạn Nguyễn Lâm Phát, 23 tuổi, ngụ TP.HCM, cho biết cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử” là một trong những kênh giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia bầu cử.

“Trước đây tôi nghĩ bầu cử đơn giản là đi bỏ phiếu theo thông báo, nhưng khi tham gia cuộc thi và tìm hiểu thêm, tôi mới hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ cũng như vai trò của cử tri. Mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện tiếng nói và sự lựa chọn của mình đối với sự phát triển chung” - Phát chia sẻ.

Bạn Nguyễn Lâm Phát cho biết cuộc thi “Công dân với bầu cử” giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân.

Theo Phát, cuộc thi không chỉ là sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng. “Tôi đã chia sẻ cuộc thi cho bạn bè, người thân cùng tham gia, vì tôi nghĩ càng nhiều người hiểu đúng về bầu cử thì việc thực hiện quyền công dân sẽ càng ý nghĩa" - Phát nói.

Việc thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền như cuộc thi “Công dân với bầu cử” cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm ngày càng cao đối với đời sống chính trị - xã hội. Với nhiều bạn trẻ, lần đầu cầm lá phiếu không chỉ là dấu mốc trưởng thành mà còn là cơ hội để góp phần lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, tâm huyết, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Kỳ 4 cuộc thi đang diễn ra Hiện Kỳ 4 của cuộc thi "Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" đang tiếp tục diễn ra, từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử và nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn. Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia Kỳ 4 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi. Người dự thi có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi hoặc tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể: Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2. Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2. Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2. Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3. Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3. Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.