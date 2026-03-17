Thanh Hóa: Thu 'vệ sĩ' và đồng phạm hầu tòa vụ bán khí cười trái phép 17/03/2026 18:06

(PLO)- Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sĩ”) góp vốn kinh doanh quán Zone 8 tại TP Thanh Hóa (cũ) và một nhóm cổ đông đã tổ chức mua bán khí cười (N2O) trái phép.

Ngày 17-3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Kim Thu (tức Thu “Vệ Sĩ”, SN 1984, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng phạm về tội buôn bán hàng cấm (khí N2O, hay còn gọi là khí cười).

Chiều cùng ngày, do một số bị cáo, người bào chữa và những người có liên quan đến vụ án xin hoãn phiên tòa. TAND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Kim Thu và đồng bọn. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào hai ngày 9 và 10-4 tới đây.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2020 Lê Kim Thu được rủ góp vốn kinh doanh quán Zone 8, có địa chỉ tại số 8 Cao Thắng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Dù góp vốn, nhưng Thu “vệ sĩ” không trực tiếp tham gia mà đứng sau điều hành, nên đã bàn bạc, thống nhất để Nguyễn Huy Hà đứng tên ký hợp đồng góp vốn với Nguyễn Hoàng Ngọc và Lê Minh Phượng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm Thu "vệ sĩ" và đồng bọn về tội buôn bán hàng cấm (khí N2O, hay còn gọi là khí cười). Ảnh: NP

Quá trình này, Thu và Hà trao đổi với Ngọc, Phượng về việc mua lại 33,3% cổ phần của quán Zone 8 từ phần vốn của Ngọc. Ngọc đồng ý, đồng thời chuyển nhượng 8,3% cổ phần cho Phượng. Qua đó, Thu và Hà nắm giữ 33,3% cổ phần, trong đó Hà đứng tên thay cho Thu.

Theo chỉ đạo của Thu, Hà nhận 300 triệu đồng từ Đào Lệ Thúy để đưa cho Ngọc, nhằm góp vốn cho phần cổ phần của Thu.

Tháng 4-2021, Hà đề nghị mua lại của Ngọc và Phượng, mỗi người 3,33% cổ phần của quán. Khi đó, cơ cấu cổ phần của quán Zone 8 gồm: Ngọc 30%, Phượng 30%, Thu và Hà 40%. Do Hà không góp vốn mà chỉ góp công, nên Thu phân cho Hà 15% trong tổng số 40% cổ phần này.

Các cổ đông điều hành hoạt động của quán thông qua các nhóm trên ứng dụng Zalo, Viber như: “Quỹ thu ngân Zone 8”, “Quản trị Zone 8”, “Xuất nhập hàng hóa, sửa chữa Zone 8”.

Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy khách có nhu cầu sử dụng khí cười và lợi nhuận cao, các cổ đông đã thống nhất mua khí N2O về bán kiếm lời và sau khi mua được cất giấu tại một ngôi nhà tầng 2, trên phố Cao Thắng, phường Hạc Thành.

Để che giấu, nhóm này quy ước đổi tên khí cười thành “bia Đức” trên phần mềm bán hàng, với giá từ 100.000–150.000 đồng/đơn vị.

Khi khách có nhu cầu, nhân viên bơm khí vào bóng cao su để phục vụ, sau đó quy đổi thành “bia Đức” trên hóa đơn thanh toán. Đến ngày 10-4-2025, Ngọc đặt mua 150 bình khí N2O (loại 3kg/bình), tổng giá trị hơn 171 triệu đồng và toàn bộ số hàng này được vận chuyển về quán để tiêu thụ.

Đến sáng 17-5-2025, khi các nhân viên đang bán khí cười cho khách, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số khí còn lại. Cơ quan điều tra xác định, từ lượng khí đã bán ra 106kg, nhóm này thu về hơn 335 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, hưởng lợi bất chính gần 295 triệu đồng.

Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sĩ”) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: NP

Quá trình điều tra cho thấy, dù không đứng tên cổ đông, Lê Kim Thu biết rõ hoạt động mua bán khí cười tại quán, đồng thời chỉ đạo việc thu tiền đối với khách quen. Thu còn cử người đại diện tham gia các nhóm quản lý để kiểm soát dòng tiền và nhận lợi nhuận.

Trong quá trình điều tra, Lê Kim Thu không thừa nhận mình là cổ đông của quán Zone 8. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Thu biết rõ việc quán kinh doanh khí N2O.

Hơn nữa, dù không trực tiếp tham gia các nhóm điều hành, Thu vẫn thông qua Đào Lệ Thúy để tham gia quản lý, kiểm soát thu chi và nhận lợi tức từ hoạt động kinh doanh của quán.

Liên quan vụ việc, các cá nhân đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, trong đó Lê Kim Thu nộp 1,2 tỉ đồng; nhóm Mỵ Thị Mai Phương và Nguyễn Hoàng Ngọc nộp 900 triệu đồng; nhóm Lê Thị Uyên và Lê Minh Phượng nộp 900 triệu đồng.