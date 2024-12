Lý do công ty vệ sĩ Security ở Thanh Hóa bị thu hồi giấy phép 16/12/2024 12:27

(PLO)- Liên quan đến vụ vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa, công an xác định Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Security chưa có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ...

Sáng 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án, đã phát hiện thêm những dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH Security.

Cụ thể, ông Trịnh Đình Khoa là Giám đốc và ông Lê Trọng Toàn là Phó Giám đốc Công ty TNHH Security, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

Các bị can Nguyễn Đình Dương, Lê Kiên Quyết, Hoàng Văn Chung, Lê Hà Đông là những người trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng - là nhân viên Công ty TNHH Security, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

Đáng chú ý, Hoàng Văn Chung bị TAND TP Thanh Hóa tuyên xử 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 2023 và chưa được xóa án tích nhưng Công ty TNHH Security vẫn ký hợp đồng tuyển dụng vào làm nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Hình ảnh vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa chiều 24-11, khiến dư luận, cộng đồng mạng bức xúc.

Quá trình thực hiện hợp đồng bảo vệ đám cưới, các nhân viên của Công ty mặc trang phục không đúng quy định theo Thông tư số 08 của Bộ Công an.

Quá trình phân công các đối tượng tham gia bảo vệ cho đoàn xe đám cưới, Công ty TNHH Security đã thiếu trách nhiệm trong công tác giám sát, quản lý dẫn đến việc những người này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thu hồi không thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của Công ty TNHH Security, địa chỉ ở 238 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa - do ông Trịnh Đình Khoa đứng tên làm Giám đốc.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Security đã lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh trật tự nên bị thu hồi không có thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Việc thu hồi áp dụng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016.

Như PLO đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới chiều 24-11.

5 bị can liên quan đến vụ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới.

5 bị can là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security gồm: Lê Kiên Quyết, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Đình Dương, Lâm Văn Thủy và Lê Hà Đông (đều ngụ ở Thanh Hóa), bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1 Điều 318 BLHS.

Trước đó, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa có một nhóm người (trong phục trang kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông để đoàn xe đám cưới đi qua. Sự việc xảy ra vào chiều 24-11.

Lực lượng công an khám xét Công ty TNHH vệ sĩ Security.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.