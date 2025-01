Trung đoàn E24 tăng cường 120 chiến sĩ cho Công an các tỉnh Sơn La, Điện Biên 18/01/2025 09:18

(PLO)- Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (E24) sẽ tăng cường 120 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La và Điện Biên thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc (E24), thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an sẽ tăng cường 120 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La và Điện Biên thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn hai tỉnh.

120 CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc được giao nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên và Sơn La, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Tại Sơn La, 60 CBCS chia thành 2 mũi tăng cường, hỗ trợ một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, tham gia tuần tra kiểm soát và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; tăng cường Công an các huyện thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Tại Điện Biên, 60 CBCS chia thành 3 tổ hỗ trợ Công an huyện Tuần Giáo, Công an huyện Điện Biên Đông và Công an thị xã Mường Lay thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Trung tá Nguyễn Văn Phương, Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách Tiểu đoàn 1 nêu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Clip: VỮNG NGUYỄN

Trung tá Nguyễn Văn Phương, Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách Tiểu đoàn 1, cho biết đơn vị được giao đi tăng cường 60 CBCS cho Công an tỉnh Điện Biên.

Đây là những CBCS có kinh nghiệm trong quá trình công tác, đã được rèn luyện qua thực tiễn, từng phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ các sự kiện lớn tại tỉnh Điện Biên diễn ra trong năm 2024, như đại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hay tham gia bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

CBCS Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, tham gia phối hợp bắt giữ người buôn bán, vận chuyển ma túy dịp cuối năm 2024.

Địa bàn các huyện biên giới tỉnh Điện Biên vẫn còn tiềm ẩn nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn bán ma túy, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, trộm cắp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vũ khí nóng, tín dụng đen...

Đợt đi tăng cường, hỗ trợ các đơn vị Công an dịp Tết Ất Tỵ này, Chỉ huy Tiểu đoàn 1 đã quán triệt CBCS chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân, các quy chế, quy trình công tác; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực trong thực hiệm nhiệm vụ; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, “bảo kê” tiếp tay cho tội phạm.