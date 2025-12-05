Công an truy nã, yêu cầu bị can Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài ra đầu thú 05/12/2025 20:14

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 5-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 17-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa.

Bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam, nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 1, ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội).

Tội danh bị khởi tố: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (quy định tại khoản 2 Điều 117, BLHS).

Cùng ngày 5-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 18-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài.

Bị can Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên; nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội).

Bị can Nguyễn Văn Đài.

Tội danh bị khởi tố: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (quy định tại khoản 2 Điều 117, BLHS).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109 hoặc 069.220.9138).