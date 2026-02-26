Ngày Thần Tài 2026: Sức mua tăng nhẹ, Gen Z tích vàng từ sớm 26/02/2026 10:27

(PLO)- Ngày Thần Tài năm nay, hầu hết các thương hiệu kinh doanh vàng đều ghi nhận sức mua tăng nhẹ; đáng chú ý, người trẻ đang dần hình thành thói quen tích lũy vàng.

Tại Hà Nội, càng về gần trưa ngày 26-2 (Mùng 10 Tết), trời mưa càng nặng hạt nhưng người dân vẫn đổ về “phố vàng” Trần Nhân Tông để mua vàng đúng ngày Thần tài với hy vọng một năm may mắn.

Người dân tấp nập đi mua vàng ngày Thần Tài. Ảnh: MINH TRÚC - HẢI ANH

Vàng trọng lượng nhỏ hút khách mua

Chị Nguyễn Thị Dung (Kim Liên) đến từ 5h sáng xếp hàng chờ mua vàng ngày Thần tài tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.

"Năm nào tôi cũng tới mua một ít lấy may, năm nay định mua 2 chỉ thôi. Lúc mới tới cũng ít người mà giờ đông chen chúc nhau rồi, còn mưa lớn nữa. Nhưng không sao, chịu khó mặc áo mưa ngồi chờ cũng được" - chị Dung vui vẻ nói.

Dù trời đổ mưa lớn nhưng người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt mua vàng. Ảnh: MINH TRÚC

Cũng ngồi xếp hàng như chị Dung, anh Nguyễn Xuân Thắng (Từ Liêm) cho biết anh mua vàng chủ yếu để cầu may mắn đầu năm. Theo anh, ngày Thần tài là dịp mang yếu tố tinh thần nhiều hơn giá trị đầu tư. “Mỗi năm tôi đều cố gắng mua một ít để lấy lộc. Quan trọng là niềm tin và hy vọng một năm làm ăn thuận lợi” - anh nói.

Vàng bản vị nhỏ ghi nhận sức mua tăng mạnh so với năm ngoái ở hầu hết các thương hiệu. Ảnh: MINH TRÚC

Khảo sát các cửa hàng Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đều ghi nhận sự gia tăng đột biến của các sản phẩm vàng bản vị nhỏ.

Theo một nhân viên cửa hàng Vàng bạc Đá quý Doji, từ Mùng 7 Tết khi doanh nghiệp này mở cửa sau Tết, đa số khách hàng đều tìm mua đồng vàng Kim Mã vì giá thành phù hợp túi tiền, kể cả với người trẻ.

Năm nay, sản phẩm vàng mini hút khách

“Với trọng lượng 1-2-5 phân, đồng vàng Kim Mã không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy mà còn được xem như vật phẩm chiêu tài, được nhiều khách hàng lựa chọn trong ngày Thần Tài để mong một năm mới hanh thông, may mắn và đủ đầy” - nhân viên này cho hay.

Các sản phẩm gắn với biểu tượng năm Bính Ngọ 2026 cũng được nhiều người dân lựa chọn. Ảnh: MINH TRÚC

Chưa kể, đồng vàng với hình tượng tuấn mã quay đầu trở về - biểu trưng cho hành trình thành công trọn vẹn, viên mãn - rất phù hợp với năm Bính Ngọ 2026. Do đó, đồng vàng này rất hút khách mua.

Còn theo bà Hoàng Thị Thúy Vân, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng năm nay biến động, trong khi đó nhu cầu mua vàng tích lũy của người dân vẫn hiện hữu, nhất là sự quan tâm về vàng đang gia tăng ở giới trẻ. Do đó, các sản phẩm vàng thần tài nhỏ 1-5 phân; các vỉ Thiên Mã, Kim Mã... của thương hiệu này đều ghi nhận sức mua tăng mạnh.

Sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ được đa số người trẻ lựa chọn mua. Ảnh: HẢI ANH

“Ngay từ đầu giờ sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận không khí mua sắm tại các cơ sở rất nhộn nhịp, người dân xếp hàng từ rất sớm. Năm nay, nhiều người trẻ tập trung vào sản phẩm vàng bản vị nhỏ” - chị Vân nói.

Trước đó, từ giữa tháng 12-2025, Bảo Tín Mạnh Hải ra mắt bộ sản phẩm Tứ quý Thịnh Vượng với 4 thẻ vàng Tùng - Cúc - Trúc - Mai trọng lượng 1 phân vàng cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng.

Để phục vụ nhu cầu gia tăng trong ngày Thần tài, từ 24-2, tại các cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải khu vực miền Nam đã tổ chức bán trực tiếp với số lượng 200 sản phẩm/ngày/cửa hàng.

Còn tại Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải chỉ mở bán online với số lượng 1.000 sản phẩm/ngày. Khách hàng thanh toán online và nhận vàng tại cửa hàng sau 4 ngày kể từ ngày đặt mua.

Gen Z tích lũy vàng từ sớm

Là một người trẻ xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, bạn Đào Hải Yến (Thường Tín, Hà Nội) cho biết gia đình có thói quen duy trì việc mua vàng ngày Thần tài để cầu tài lộc. Do đó, Hải Yến cũng đã thực hiện việc này 3 năm nay.

Do tài chính có hạn nên khi biết các thương hiệu mở bán các sản phẩm vàng mini, Yến đã quyết định mua ngay.

“Mình còn trẻ, có tiền nhàn rỗi và chưa có dự định đầu tư gì nên mình quyết định học theo mẹ là đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, mấy năm nay giá vàng cao quá nên mình chọn các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ để vừa tích lũy vừa cầu may” - Hải Yến nói.

Không riêng mình Hải Yến có tư duy tích lũy vàng sớm, bạn Nguyễn Văn Thành Đạt (sinh năm 2007) cũng cho biết sau khi quan sát, tìm hiểu, Đạt nhận thấy đầu tư vào vàng là một kênh an toàn.

Bạn Nguyễn Văn Thành Đạt lần đầu tiên mua vàng vào ngày Thần tài. Ảnh: HẢI ANH

Do đó, năm đầu tiên mua vàng trong ngày Thần tài, Đạt lựa chọn mua một chỉ vàng nhẫn trơn với mục đích tích lũy lâu dài. “Em nghĩ vàng vẫn là kênh giữ tiền an toàn. Số tiền không quá lớn nhưng là khoản tiết kiệm đầu năm để lấy động lực cho mình” - Đạt chia sẻ.

Bạn Nguyễn Tuấn Anh cũng lựa chọn mua vàng đầu năm để đón may mắn. Ảnh: HẢI ANH

Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2005) chia sẻ mong muốn mua vàng với mục đích tích trữ, song cũng có niềm tin đây là cách lấy may đầu năm. “Khi có kinh phí dư dả em mới mua, không áp lực tài chính. Mua đầu năm để mong cả năm có thể mua được nhiều hơn” - Tuấn Anh nói.

Nhu cầu mua bạc tăng cao

Bên cạnh mặt hàng vàng, sức mua các sản phẩm bạc cũng tăng mạnh trong ngày vía Thần tài năm nay. Theo nhân viên Doji, năm nay là lần đầu tiên doanh nghiệp này lấn sân sang lĩnh vực bạc và lượt bán tăng theo từng ngày.

Đến 8h ngày hôm nay, cửa hàng Doji tại Trần Nhân Tông đã không còn sản phẩm bạc để bán cho người dân.

Còn tại cửa hàng Phú Quý, để phục vụ người dân, thương hiệu này quyết định nới giới hạn số lượng bạc mà mỗi người được mua trong ngày. Cụ thể, hôm qua (25-2), mỗi khách hàng được mua tối đa 5 lượng/ngày; còn hôm nay mỗi người sẽ được mua 6 lượng/ngày.