Đồng Nai phê duyệt khu công nghệ số gần 120ha cạnh sân bay Long Thành 18/03/2026 16:39

​(PLO)- Ngày 18-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An.

Theo đó, Khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119ha cạnh sân bay Long Thành.

Quy hoạch Khu công nghệ số tập trung Long Thành cạnh sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Mục tiêu là hình thành trung tâm công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số. Nơi đây sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ.

​Đồng thời, dự án tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước. Việc này góp phần đưa công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm quốc gia.

​Qua đó, dự án góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, nâng cao vị thế và thương hiệu công nghệ số Việt Nam.

​Quy mô tổng lao động dự kiến cho toàn Khu công nghệ số tập trung Long Thành khoảng 9.500 đến 10.500 người.