Nhiều chỉ số PCI của Tây Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước 08/06/2026 19:02

(PLO)- Nhiều chỉ số PCI của Tây Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, trong đó đáng chú ý 99,01% doanh nghiệp đánh giá hệ thống pháp luật địa phương bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Ngày 8-6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá PCI và BPI năm 2025. Đây được xem là dịp quan trọng để tỉnh nhìn nhận toàn diện thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2025 là năm đầu tiên Tây Ninh vận hành theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, đồng thời cũng là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) áp dụng bộ chỉ số PCI 2.0 với nhiều thay đổi quan trọng trong phương pháp đánh giá.

Dù đứng trước những thay đổi lớn, Tây Ninh vẫn bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nền tảng thuận lợi. Trước khi hợp nhất, Long An từng vươn lên vị trí thứ 2 cả nước về PCI năm 2023 với 70,94 điểm và tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu năm 2024 với 72,64 điểm. Trong khi đó, Tây Ninh trước hợp nhất cũng đã chuyển từ nhóm “Trung bình khá” lên nhóm “Khá”, đạt 68,78 điểm và xếp hạng 20 toàn quốc năm 2024.

Tây Ninh được VCCI vinh danh trong Top 3 địa phương có thành tích cải cách nổi bật trong hơn 20 năm triển khai PCI. Ảnh: HUỲNH DU

Đặc biệt, Tây Ninh còn được VCCI vinh danh trong Top 3 địa phương có thành tích cải cách nổi bật trong hơn 20 năm triển khai PCI. Đây được xem là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, PCI của Tây Ninh đạt 58,54 điểm, thuộc nhóm “Tương đối thấp”. Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy tỉnh vẫn sở hữu nhiều chỉ số nổi bật nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Trong đó, chỉ số Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đạt 8,86 điểm, xếp thứ 2/34 địa phương. Chỉ có 16,67% lãnh đạo doanh nghiệp phải dành trên 10% thời gian làm việc với cơ quan nhà nước, thấp hơn nhiều so với mức trung vị toàn quốc là 37,40%. Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra từ hai lần trở lên cũng chỉ ở mức 5,83%.

Tây Ninh lọt Top 3 các tỉnh, thành thành tích cải cách nổi bật trong 20 năm Chỉ số PCI. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, chỉ số Thiết chế pháp lý đạt 7,91 điểm, đứng thứ 3/34 địa phương. Có tới 99,01% doanh nghiệp đánh giá hệ thống pháp luật địa phương bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; 98,02% doanh nghiệp cho rằng các phán quyết của tòa án công bằng, khách quan và có thể dự báo được.

Nhiều tín hiệu tích cực khác cũng được ghi nhận. Trong chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, gần 90% doanh nghiệp cho rằng sự quan tâm của chính quyền không phụ thuộc vào mức đóng góp của doanh nghiệp. Đối với chỉ số Tính minh bạch, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hoạt động đấu thầu công khai, minh bạch đạt 97,87%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục. Trong 9 chỉ số thành phần PCI, ngoài 2 chỉ số nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, còn 7 chỉ số ở mức tiệm cận hoặc dưới mức trung vị. Những điểm nghẽn lớn tập trung ở các lĩnh vực tiếp cận nguồn lực, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả”, tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Để tạo chuyển biến thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026, hoàn thành trong tháng 6-2026; đồng thời xây dựng cơ chế theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả xử lý kiến nghị doanh nghiệp, đổi mới chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng đúng nhu cầu, đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thực chất.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà; nâng cao chất lượng phát triển khu vực kinh tế tư nhân gắn với cải thiện chỉ số BPI.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, phía sau mỗi hồ sơ là một cơ hội đầu tư, phía sau mỗi kiến nghị là niềm tin của doanh nghiệp, phía sau mỗi sự chậm trễ là chi phí của xã hội và phía sau mỗi cải cách thành công là tương lai phát triển của tỉnh. Với tinh thần “Chủ động - Đồng bộ - Quyết liệt - Thực chất - Hiệu quả”, Tây Ninh đang quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi hơn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.