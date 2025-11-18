Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài 18/11/2025 20:00

(PLO)- Bị can Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Bị can Nguyễn Văn Đài (56 tuổi) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa (phường Bạch Mai, TP Hà Nội).

VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài nêu trên.

Trước đó, ngày 11-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định.