Nghi án con ruột sát hại cha 24/02/2026 17:03

(PLO)- Người dân phát hiện người đàn ông ở TP Đà Nẵng tử vong trong nhà, lực lượng chức năng nghi do con ruột sát hại.

Ngày 24-2, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại nhà số 61 Nguyễn Thiện Kế, người dân phát hiện ông NCT (42 tuổi, quê quán phường Sơn Trà, Đà Nẵng) tử vong trong nhà với nhiều vết thương.

Nghi can được xác định là NTB (19 tuổi), con ruột của nạn nhân. Khi lực lượng chức năng có mặt, B rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc chày và một chiếc búa được cho là hung khí, bị vứt bên hông nhà.

Theo lãnh đạo phường An Hải, sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương truy xét. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi can để phục vụ điều tra.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.