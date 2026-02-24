Đồng Nai: Gần 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết 24/02/2026 16:05

Ngày 24-2, theo Công an tỉnh Đồng Nai, dịp Tết Bính Ngọ (từ ngày 14 đến 22-2), lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và tốc độ.

Theo đó, toàn lực lượng đã kiểm soát, dừng kiểm tra 8.823 phương tiện, lập biên bản xử lý 2.171 trường hợp vi phạm (tăng 225 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm 2025), tước 71 giấy phép lái xe, tạm giữ 756 phương tiện. Tổng số tiền xử phạt hơn 8,6 tỉ đồng.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản 682 trường hợp. Ảnh: VŨ HỘI

Riêng vi phạm nồng độ cồn với quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý hành vi đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản 682 trường hợp, tăng mạnh so với dịp Tết năm trước.

Tình hình tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết giảm cả ba tiêu chí so với thời gian liền kề trước Tết; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, không có vụ tai nạn liên quan đến xe khách.

Trong đó, vi phạm về tốc độ chiếm tỉ lệ đáng kể và ghi nhận mức giảm sâu so với cả thời gian liền kề trước Tết và cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các lỗi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe không phát hiện trường hợp vi phạm; các lỗi đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt, vượt đèn đỏ đều giảm sâu so với cùng kỳ.