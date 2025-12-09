An ninh trật tự

Con trai chém trúng bố trong lúc rượt đuổi em ruột

(PLO)- Sơn dùng dao đuổi chém em ruột, bố vào can ngăn thì bị chém trúng vùng đầu.
Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (25 tuổi, xã Hoà Trạch) về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 12-10, do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, Nguyễn Thanh Sơn đã sử dụng con dao dài khoảng 40 cm đuổi chém Nguyễn Thanh Hào (em trai ruột của Sơn).

Dung-dao-chem-bo-de.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định.

Thấy vậy, anh Nguyễn Chí Thanh (bố Sơn) chạy đến can ngăn thì bị Sơn vung dao chém trúng vào vùng đầu gây thương tích và được đưa vào Bệnh viện điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoà Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

Sơn khai hành vi dùng dao chém gây thương tích cho bố đẻ là Nguyễn Chí Thanh.

Căn cứ kết luận giám định, con dao Nguyễn Thanh Sơn sử dụng thuộc danh mục “Dao có tính sát thương cao”. Tỉ lệ thương tích trên thân thể của anh Nguyễn Chí Thanh do bị chém là 6%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc trên.

Minh Trường
