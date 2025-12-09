Bị khởi tố vì khai thác trái phép 3 m³ cát 09/12/2025 17:40

(PLO)- Trước đó, người này đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Duẫn (61 tuổi, xã Quảng Trạch) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định.

Theo điều tra, ngày 7-8, ông Duẫn chỉ đạo Trần Quốc Tuấn dùng máy múc khai thác cát trái phép tại khu vực thôn Tú Loan 2, xã Quảng Trạch. Số cát khai thác được ông Duẫn bán cho Nguyễn Văn Tùng.

Khi Trần Quốc Tuấn múc được khoảng 3 m³ cát lên xe tải biển số 73C-075.95 của Tùng thì bị Công an xã Quảng Trạch phát hiện, bắt quả tang và thu giữ tang vật.

Hiện trường khai thác cát trái phép.

Trước đó, ngày 13-9-2024, Nguyễn Văn Duẫn đã bị Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.