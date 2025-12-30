Đột kích lò mổ chó, phát hiện thêm hàng cấm trên tầng 2 30/12/2025 13:31

Ngày 30-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Điện Bàn đã kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ chó do ông Trần Văn Quốc (57 tuổi, ngụ phường Điện Bàn) làm chủ vào lúc 1 giờ 20 cùng ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Trần Văn Khánh (36 tuổi, con ruột ông Quốc), Võ Công Hà (32 tuổi, ngụ phường Điện Bàn) và Nguyễn Phúc (38 tuổi, ngụ phường An Thắng, TP Đà Nẵng) đang trực tiếp thực hiện hành vi giết mổ chó.

29 con chó không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an xác định những người này đã giết mổ tổng cộng 29 con chó không rõ nguồn gốc, tổng khối lượng thành phẩm hơn 321 kg. Công an đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan để xử lý theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra mở rộng, công an phát hiện tại khu vực phòng thờ tầng hai trong nhà ông Quốc đang tàng trữ sáu hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 10,4 kg.

Pháo hoa nổ trên tầng 2 nhà ông Quốc. Ảnh: CA

Nhận định hành vi có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp Phòng PC03 Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Quốc về hành vi tàng trữ hàng cấm theo điều 191 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục phối hợp Phòng PC03 Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.