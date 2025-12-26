1 học sinh bị nước cuốn được cứu kịp thời 26/12/2025 20:33

(PLO)- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn, được công an cùng người dân cứu kịp thời.

Ngày 26-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Việt An cùng người dân vừa cứu một học sinh bị nước cuốn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trưa cùng ngày, Công an xã Việt An nhận tin báo em NMT (13 tuổi) bị nước cuốn trôi cùng xe đạp điện khi đi qua cầu ngầm đoạn sông Khang, thuộc thôn Phú Toản, xã Việt An.

Học sinh bị nước cuốn được cứu, đưa đi bệnh viện kịp thời. Ảnh: CA

Công an xã Việt An nhanh chóng phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau thời gian ngắn, nạn nhân được đưa lên bờ an toàn, sơ cứu ban đầu, chuyển đến cấp cứu tại cơ sở y tế.

Nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời, em T sức khỏe ổn định, được giao cho gia đình chăm sóc.