Khai trừ Đảng cựu Phó Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam 26/12/2025 12:38

Ngày 26-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ Đà Nẵng cho biết vừa phát thông cáo báo chí kỳ họp thứ 5.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng chủ trì. Ảnh: UBKT Thành ủy Đà Nẵng.

Kỳ họp diễn ra vào ngày 17-12, do bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng chủ trì.

Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tòa án tuyên phạt.

Cụ thể là ông Nguyễn Công Bình, đảng viên Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Trà (thuộc Đảng bộ UBND xã Phước Trà). Ông Bình nguyên là đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ.

Trường hợp thứ hai là ông Lê Thủy Thành, nhân viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam. Ông Thành là đảng viên Chi bộ công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam, Đảng bộ phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Ông Thành nguyên là Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Hành chính quản trị Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam. Ông cũng nguyên là Phó Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam, Đảng bộ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Trước đó, năm 2024, ông Thành cùng hai lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải – Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam bị bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.