Đà Nẵng: Khai trừ đảng chủ tịch xã và 3 lãnh đạo cấp phòng 07/09/2025 15:26

(PLO)- UBKT Thành uỷ Đà Nẵng họp, xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với nguyên chủ tịch xã Tam Quang và 3 lãnh đạo cấp phòng của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ngày 7-9, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 3 (sau sáp nhập) của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy.

Theo đó, chiều 4-9, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì kỳ họp thứ 3 (sau sáp nhập) để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với nguyên chủ tịch xã Tam Quang và 3 lãnh đạo cấp phòng ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

﻿Ảnh: Cổng TTĐT Thành ủy Đà Nẵng.

UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tuyên phạt tại các bản án của TAND các cấp.

Cụ thể gồm: bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, đảng viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây thuộc Đảng bộ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Bà Võ Hồng Hải, đảng viên Chi bộ thôn Đại Phú thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đại Lộc.

Ông Bùi Xuân Vinh, đảng viên Chi bộ thôn 2 thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã thuộc Đảng bộ UBND xã Đại Lộc, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.