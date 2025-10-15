Khai trừ đảng cựu giám đốc, phó giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng 15/10/2025 11:56

Ngày 15-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho hay cơ quan này đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Đình Thuần, cựu Giám đốc, và ông Nguyễn Hữu Giảng, cựu Phó giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng (trước sáp nhập).

Ảnh minh họa

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Lê Đình Thuần và ông Nguyễn Hữu Giảng đã vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, gây thiệt hại lớn đối với ngân sách Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, địa phương nơi công tác.

Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật ông Hồ Xuân Tiến, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (trước sáp nhập) bằng hình thức khiển trách.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với cương vị bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (trước sáp nhập), từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2020, ông Hồ Xuân Tiến thiếu kiểm tra, rà soát để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Xuân Tiến đã chấm dứt từ tháng 1-2020, tính đến thời điểm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận vi phạm và biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách là 5 năm 9 tháng. Theo quy định, khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Xuân Tiến đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tiến.