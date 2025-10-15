Khai trừ đảng cựu giám đốc, phó giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng

Ngày 15-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho hay cơ quan này đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Đình Thuần, cựu Giám đốc, và ông Nguyễn Hữu Giảng, cựu Phó giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng (trước sáp nhập).
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Lê Đình Thuần và ông Nguyễn Hữu Giảng đã vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, gây thiệt hại lớn đối với ngân sách Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, địa phương nơi công tác.
Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật ông Hồ Xuân Tiến, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (trước sáp nhập) bằng hình thức khiển trách.
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với cương vị bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (trước sáp nhập), từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2020, ông Hồ Xuân Tiến thiếu kiểm tra, rà soát để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Xuân Tiến đã chấm dứt từ tháng 1-2020, tính đến thời điểm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận vi phạm và biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách là 5 năm 9 tháng. Theo quy định, khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Xuân Tiến đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tiến.
Tháng 11-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Thuần, cựu Giám đốc và ông Nguyễn Hữu Giảng, cựu Phó giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng.
Hai ông này bị khởi tố điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Theo thông tin ban đầu, hai lãnh đạo công ty trên được xác định có liên quan đến diện tích đất của Công ty Chè Minh Rồng thuê tại Lộc Thắng, Bảo Lâm thông qua việc thực hiện chủ trương hóa giá vườn cây, với tổng diện tích 24,5 ha.
Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Chè Minh Rồng, trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giam ba cựu cán bộ của huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Những người này gồm Nguyễn Trung Thành, cựu Phó chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Bá Đông, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Hiển, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.