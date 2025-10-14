Cử tri Lâm Đồng kiến nghị nghỉ học thứ Bảy để học sinh về thăm gia đình 14/10/2025 10:04

(PLO)- Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị nghỉ dạy, học ngày thứ Bảy để học sinh cùng cha mẹ về thăm gia đình, người thân ở Bình Thuận, Đắk Nông cũ.

Ngày 14-10, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và tư pháp của Quốc hội, ký văn bản tổng hợp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương gửi UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri.

Những đề xuất này được thu thập, tiếp nhận qua các buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tập trung vào nhiều vấn đề như đất đai, quy hoạch, hạ tầng, chính sách, giáo dục.

Theo đó, cử tri xã Tuy Phong kiến nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét hỗ trợ đối với giáo viên, nhân viên y tế công tác tại các vùng xa, khó khăn như Phan Dũng, phải di chuyển trên 30 km, tương tự như chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri kiến nghị các cơ quan thẩm quyền thống nhất hóa các văn bản quy định về chế độ chính sách, nâng lương trước hạn, thuyên chuyển, thi đua... trong lĩnh vực giáo dục sau khi ba tỉnh được hợp nhất.

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự, cử tri đề nghị cho phép các cơ sở giáo dục được linh hoạt hợp đồng những sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm, đang học liên thông đại học năm cuối vào giảng dạy.

Cử tri khu vực xã Gia Hiệp kiến nghị các sở, cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể mức chi, nguồn chi tiền tăng giờ đối với giáo viên, trong bối cảnh ngành tài chính quy định giảm 10% chi thường xuyên, khiến việc chi trả gặp khó.

Cử tri phường Phước Hội phản ánh từ năm 2023, 2024 đến nay ngư dân làm nghề đánh bắt cá xa bờ không được hỗ trợ tiền dầu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Cử tri đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm; đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo lập đoàn thanh tra rà soát, xử lý đối với các ngư dân, trường hợp nhận hỗ trợ tiền dầu không đúng đối tượng…

Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, giáo dục.

Nhiều cử tri kiến nghị cho nghỉ dạy, nghỉ học ngày thứ Bảy hàng tuần ở các cấp học tại các phường thuộc TP Đà Lạt cũ. Đây là kiến nghị chung của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các tỉnh Bình Thuận cũ, Đắk Nông cũ chuyển đến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng mới sau quá trình sáp nhập.

Theo các cử tri, kiến nghị này không chỉ vì mục đích nghỉ ngơi đơn thuần, mà còn giúp các cháu học sinh có thêm thời gian cùng cha mẹ về thăm gia đình, người thân ở Bình Thuận cũ, Đắk Nông cũ.

Nhiều cử tri cho rằng khoảng cách địa lý đã được xích lại về mặt hành chính, nhưng khoảng cách tình thân vẫn cần được quan tâm, vun đắp. Việc có thêm ngày nghỉ cuối tuần sẽ giúp họ hoàn thành trọn vẹn "hành trình ngày thứ Bảy" trở về, duy trì sự gắn kết gia đình trong bối cảnh công việc, nơi sinh sống đã thay đổi…Nhiều học sinh chỉ theo cha hoặc mẹ đến Lâm Đồng nên nhu cầu về thăm gia đình hàng tuần là rất cần thiết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, thông tin kết quả giải quyết cho đoàn trước ngày 30-11 để trả lời, báo cáo cử tri theo quy định.