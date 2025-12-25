Cử tri Bắc Tân Uyên phản ánh khó khăn trong việc mua vật liệu xây dựng 25/12/2025 15:51

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM.

Chiều 24-12, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đại biểu tổ 14 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Bắc Tân Uyên.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: LÊ ÁNH

Dự buổi tiếp xúc có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và lãnh đạo địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề còn tồn tại, như bất cập trong quản lý đất đai, thủ tục chuyển mục đích, tách thửa đất; khó khăn trong việc mua vật liệu xây dựng do nguồn cát, đá ưu tiên cho các công trình trọng điểm.

Cùng đó là vấn đề an ninh, an toàn không gian mạng; bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh; cùng các nội dung liên quan đến thiết chế văn hóa, giáo dục và trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Đại biểu Quốc hội trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại đây, các đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trao đổi, trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Các nội dung còn lại được Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà cho người dân ở xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu đã đến thăm, tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.