Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri xã Phước Thành

Ngày 25-12, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đại biểu Quốc hội Tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Thành, TP.HCM, sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những quyết sách quan trọng được Quốc hội thông qua.
Đồng thời, một số cử tri cũng có kiến nghị liên quan đến vấn đề về y tế cơ sở, phòng chống tội phạm công nghệ cao, hàng gian hàng giả, an toàn thực phẩm, chính sách người có công, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng.
Đáng chú ý, địa bàn xã Phước Thành còn nhiều gia đình làm nông nghiệp nên cử tri đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế cho phép sử dụng xe công nông, xe máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông nội đồng.
Đại diện Đoàn ĐBQH TP.HCM, các sở ngành và chính quyền địa phương đã ghi nhận những kiến nghị, ý kiến mà các cử tri phản ánh để tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Trao quà gia đình chính sách, hộ nghèo
Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu Quốc hội Tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã đến thăm và trao quà cho 50 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Thành.
Tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ sự tri ân đối với người có công với cách mạng.
Đồng thời, động viên các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Nhân dịp Giáng sinh 2025, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các Đoàn ĐBQH TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường).