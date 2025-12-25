Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri xã Phước Thành 25/12/2025 11:45

(PLO)- Những kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được các đại biểu ghi nhận, trả lời và chuyển các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Ngày 25-12, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đại biểu Quốc hội Tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Thành, TP.HCM, sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu Quốc hội Tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) tiếp xúc cử tri xã Phước Thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những quyết sách quan trọng được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, một số cử tri cũng có kiến nghị liên quan đến vấn đề về y tế cơ sở, phòng chống tội phạm công nghệ cao, hàng gian hàng giả, an toàn thực phẩm, chính sách người có công, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng.

Cử tri xã Phước Thành kiến nghị đến các ĐBQH TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại diện các đại biểu Quốc hội Tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) trả lời các vấn đề mà cử tri phản ánh. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, địa bàn xã Phước Thành còn nhiều gia đình làm nông nghiệp nên cử tri đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế cho phép sử dụng xe công nông, xe máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông nội đồng.

Đại diện Đoàn ĐBQH TP.HCM, các sở ngành và chính quyền địa phương đã ghi nhận những kiến nghị, ý kiến mà các cử tri phản ánh để tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền.