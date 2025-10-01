Chùm ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP.HCM 01/10/2025 19:17

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc cử tri TP.HCM kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chiều 1-10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 10 đã tiếp xúc với cử tri 11 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Chủ tịch nước Lương Cường bước vào hội trường tiếp xúc cử tri.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc cử tri TP.HCM sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường chào cử tri TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã gửi gắm tổ ĐBQH nhiều ý kiến về quy hoạch, đất đai, giao thông, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, tham nhũng, lãng phí,…

PLO xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh của Chủ tịch nước tại buổi tiếp xúc cử tri:

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng đưa đất nước tiến lên.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Tân An Hội.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với các đại biểu sau khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri.

Các cử tri phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết tại hội trường.

Bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, điều hành phần trả lời ý kiến cử tri.

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại xã Tân An Hội.