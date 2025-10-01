Chùm ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc cử tri TP.HCM kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chiều 1-10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 10 đã tiếp xúc với cử tri 11 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Tổ đại biểu Quốc hội số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM.
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc cử tri TP.HCM sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã gửi gắm tổ ĐBQH nhiều ý kiến về quy hoạch, đất đai, giao thông, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, tham nhũng, lãng phí,…

Các cử tri phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết tại hội trường.
Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại xã Tân An Hội.