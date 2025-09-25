Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng 25/09/2025 20:20

(PLO)- Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26-10 tại thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Dự kiến, trong khuôn khổ Lễ mở ký công ước sẽ diễn ra Phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.